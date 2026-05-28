Fotbal

Nová posila Slavie: Za Ukrajince Domčaka dá až pět milionů eur


před 5 hhodinami|Zdroj: ČTK

Slavia získala ukrajinského brankáře Nazara Domčaka z týmu Karpaty Lvov. Přestupová částka se může vyšplhat až na pět milionů eur, devatenáctiletý gólman podepsal v Edenu pětiletou smlouvu.

Domčak v uplynulé sezoně ukrajinské ligy nastoupil k 27 zápasům a připsal si 14 čistých kont. Na přelomu června a července by měl plnit roli brankářské jedničky na evropském šampionátu hráčů do 19 let.

„Na svůj věk velmi vyspělý brankář, klidný, výborná hra nohama. Prožil ve Lvově individuálně skvělé jaro, díky němu se na něj byly ptát věhlasné zahraniční kluby,“ řekl sportovní ředitel Slavie Přemysl Kovář. „Věříme v podobně úspěšný projekt, jako byl Tonda Kinský. Je mladý, musí se na Slavii i Česko adaptovat, potenciál ale vidíme obrovský,“ prohlásil.

„Slavia mi předložila velmi jasný a perspektivní plán mého rozvoje, který se líbil mně i mé rodině. Doufám, že adaptace proběhne velmi rychle. Pracoval jsem na tom, abych udělal krok dopředu. Teď jsem ve Slavii a těším se na tuhle obrovskou výzvu,“ uvedl Domčak.

Slavia i s výhledem na další účast v hlavní fázi Ligy mistrů představila krátce po konci klubové sezony už čtvrtou posilu. Z Karviné přišli záložníci Pavel Kačor s Emmanuelem Ayaosim. Ve středu mužstvo posílil slovinský křídelník Danijel Šturm, jenž přestoupil ze Sigmy Olomouc.

Čtěte také

Šturm zamířil ze Sigmy do Slavie za rekordní částku

27. 5. 2026

Šturm zamířil ze Sigmy do Slavie za rekordní částku

Trpišovský: Obměna kádru bude největší, co jsem tady. Slavia představila nové posily

24. 5. 2026

Trpišovský: Obměna kádru bude největší, co jsem tady. Slavia představila nové posily
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.