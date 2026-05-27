Šturm zamířil ze Sigmy do Slavie za rekordní částku

Fotbalisty pražské Slavie posílil slovinský křídelník Danijel Šturm z Olomouce. Podle Sigmy jde o jeden z nejdražších přestupů v české lize. Média spekulují, že Hanáci mohou za sedmadvacetiletého hráče získat čtyři miliony eur plus případný další milion eur na bonusech.
Dosud rekordním přestupem mezi dvěma kluby v české lize byl zimní příchod útočníka Matyáše Vojty z Mladé Boleslavi do Sparty. Podle spekulací médií stál Pražany rovněž čtyři miliony eur plus 750 000 eur za případné bonusy.
Šturm přišel do Sigmy v zimě z Celje a na Hané vydržel jen půl sezony. V jarní části ligy si ofenzivní záložník připsal ve 13 zápasech pět branek a tři asistence. Za Olomouc zasáhl i do čtyř zápasů vyřazovací fáze Konferenční ligy s bilancí jednoho gólu a dvou přihrávek. Ve slovinském reprezentačním áčku dosud naskočil do osmi utkání a v tom posledním zaznamenal premiérovou branku.
„Daniho přáním bylo odejít a využít mimořádnou příležitost. Chce hrát Ligu mistrů a splnit si své sny. Bude mu 28 let a podobná nabídka může být pro něj tou poslední. Proto nás poprosil, abychom mu vyhověli. Držet ho násilím by nepomohlo ani jemu, ani nám. V této situaci nebylo pro nás jiné východisko než vyjednat rekordní přestup v rámci české ligy,“ řekl předseda představenstva Sigmy Ondřej Navrátil. „Další nabídky ze Slavie jsme odmítli a plně se soustředíme na posílení týmu pro další sezonu,“ doplnil.
Šturm je třetí letní posilou ligového mistra pro novou sezonu. Slavia o víkendu po posledním utkání sezony oznámila příchody Pavla Kačora a Emmanuela Ayaosiho z Karviné. „Kádr chceme osvěžit, v ofenzivě nás čekají i odchody. Chceme reagovat hráči, co znají level české ligy. O Danijelovi jsme věděli už v Celje, teď potvrdil kvalitu nejen v lize, ale i v evropských pohárech,“ uvedl sportovní ředitel Slavie Přemysl Kovář.
„Umí být rozdílový v poslední třetině, je dobrý v driblinku jeden na jednoho. Do toho má skvělou střelu, tu ukázal v posledních zápasech. Hraje za slovinský národní tým, hodně toho odehrál na mezinárodní scéně. Mezi mladíky nám přinese i zkušenost,“ mínil Kovář.
Šturm nad nabídkou z Edenu neváhal. „Je to úžasný pocit. Nečekal jsem, že už po šesti měsících přestoupím do největšího klubu v Česku. Další přestup a velký krok vpřed v mojí kariéře. Nemůžu se dočkat, až se pustím do práce,“ uvedl.
Se Slavií ho bude čekat Liga mistrů, Pražané se coby český šampion kvalifikovali přímo do hlavní fáze. „Jít do Slavie a zahrát si Ligu mistrů je něco, o čem každý hráč sní. Každý chce hrát v té nejlepší evropské soutěži,“ podotkl Šturm.