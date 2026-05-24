Trpišovský: Obměna kádru bude největší, co jsem tady. Slavia představila nové posily

Sotva utichly oslavy zisku titulu a trenér fotbalové Slavie Jindřich Trpišovský přiznal, že už myslí na další ročník. V létě očekává možná největší obměnu kádru za dobu svého působení v pražském klubu. Kouč ligových šampionů by se nebránil návratu bývalého kapitána Tomáše Součka, budoucnost momentálně potrestaných Tomáše Chorého a Davida Douděry je stále nejasná. S jistotou se může Trpišovský těšit na spolupráci se záložníky Pavlem Kačorem a Emmanuelem Ayaosim, které Slavia představila jako první dvě posily pro novou sezonu. Oba do Edenu přestupují z Karviné.
„Možná to bude nejvýraznější obměna za těch osm let, co jsme tady. Ohledně věku, smluv nebo nabídek, které se hromadí na hráče. Samozřejmě do toho bude hodně promlouvat i mistrovství světa. Klub musí být připravený,“ řekl Trpišovský na tiskové konferenci po dnešní domácí výhře 3:0 nad Plzní v závěrečném 5. kole nadstavbové skupiny o titul.
Na letním šampionátu v USA, Kanadě a Mexiku nebude chybět ani Souček. Slávistický odchovanec odešel z klubu na začátku roku 2020 do West Hamu, se kterým je v končící sezoně na hraně sestupu do druhé anglické ligy.
„Je to všechno o Tomášovi, variant je ve hře hodně. Kdyby byla možnost na jeho návrat, tak bychom ji rádi využili. Tomáš má v Anglii ještě na rok smlouvu. Osobně si myslím, že se to jednou stane, teď v létě se teprve uvidí. Rozhodnutí bude na něm,“ okomentoval Trpišovský možný návrat jednatřicetiletého reprezentačního záložníka.
Týmu by konec Chorého a Douděry ublížil
Kvůli trestu od klubu za opakované disciplinární prohřešky vynechali závěr ročníku nejlepší střelec české ligy Tomáš Chorý a další reprezentant David Douděra. „Žádný posun tam momentálně není. Mají to v rukou pan majitel (Pavel Tykač) a pan Tvrdík (předseda představenstva),“ podotkl Trpišovský. „Já budu koukat na tu sportovní stránku. Pokud by tady nebyli, tak by to bylo velké oslabení týmu. Sportovně by to týmu hrozně ublížilo,“ přidal padesátiletý trenér.
Nejistá je situace i kolem kapitána Jana Bořila, jemuž končí smlouva. „To musí říct Honza, jestli bude chtít ještě hrát, jakou má představu. Jsme domluvení, že si po konci sezony sedneme a vyslechneme si ho,“ uvedl Trpišovský.
Pětinásobný ligový šampion se Slavií novinářům přiznal zájem o hráče z Olomouce. Podle spekulací médií má Slavia zájem o útočníka Václava Sejka, slovinského křídelníka Danijela Šturma a maďarského záložníka Pétera Barátha.
„Rádi bychom z Olomouce někoho získali, ale oni si budují svůj tým, chtějí být co nejsilnější. Když dopadne aspoň jeden, tak budu rád,“ řekl Trpišovský s úsměvem.
Přichází Kačor s Ayaosim
Nové slávistické akvizice patřily v uplynulé sezoně k hlavním oporám Karviné, která nečekaně vyhrála domácí pohár. Devatenáctiletý Kačor má na kontě v nejvyšší soutěži zatím 19 startů a dvě branky. Jeho velkou výhodou je, že může nastupovat na více pozicích. Aktuálně patří do kádru české reprezentace do 21 let.
Ayaosi působí v Karviné od roku 2023. Jednadvacetiletý nigerijský křídelník v české lize dosud zasáhl do 61 zápasů a dal šest gólů. Všechny branky zaznamenal v uplynulém ročníku, v němž naskočil do 32 duelů.
Obě posily podepsaly smlouvu přímo před tisícovkami fanoušky na akci v Edenu, na níž se příznivci potkali s hráči a realizačním týmem čerstvých mistrů. Klub akvizice uvedl písní „Vítej mezi náma“ od českých raperů Calina a Steina27.
„Oba hráči měli na stole i další velmi zajímavé možnosti, osobně se na ně v Karviné byly ptát všechny top české kluby. O to více si vážíme toho, že si vybrali právě nás,“ řekl sportovní ředitel Slavie Přemysl Kovář. „Věříme, že ve Slavii najdou ideální prostředí pro další rozvoj a že budou důležitou součástí naší budoucnosti,“ dodal.