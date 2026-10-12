Newcastle v Coventry pohořel, Horníček zavinil penaltu

Newcastle s Lukášem Horníčkem v brance utrpěl v anglické lize na hřišti nováčka Coventry debakl 1:4. Český reprezentační gólman se podepsal pod první branku zápasu, když zavinil penaltu, z níž v šesté minutě otevřel Jack Rudoni skóre.
Coventry uspělo po čtyřech porážkách v řadě. Svěřenci Franka Lamparda si v dohrávce 6. kola připsali druhé vítězství v ročníku a posunuli se na 14. místo. Newcastle je s osmi body jedenáctý.
Horníček hned v úvodu zápasu fauloval Sidikiho Cherifa, když se snažil polapit míč, který se mu předtím nepovedlo zkrotit. Rudoni z pokutového kopu dal svůj první gól v Premier League.
Po přestávce překonal českého brankáře právě Cherif, který propálil změť těl ve vápně a poslal míč přesně k tyči. Naději pro hosty vykřesal v 70. minutě parádní ranou z hranice pokutového území nizozemský stoper Sven Botman. V závěru však kapituloval Horníček ještě dvakrát, nejprve po tečované střele Ellise Simmse a také po ráně osmnáctiletého Stephena Mfuniho.
Výsledky 6. kola anglické fotbalové ligy
Výsledky 6. kola anglické fotbalové ligy
Coventry – Newcastle 4:1 (6. Rudoni z pen., 48. Cherif, 81. Simms, 86. Mfuni – 70. Botman)