Kinský třikrát kapituloval, Horníček pomohl Newcastlu k výhře. Arsenal narazil v Brightonu

Třikrát lovil míč ze sítě český gólman ve službách Tottenhamu Antonín Kinský v zápase Premier League s Aston Villou. Fotbalisté Tottenhamu prohráli na svém stadionu 2:3 a v tabulce se propadli do pásma sestupu. Hráči Spurs stále čekají v domácí soutěži na vítězství, v 5. kole alespoň poprvé v sezoně skórovali. Góly ale přišly až za stavu 0:3 v závěru zápasu. V brance Newcastlu kapituloval Lukáš Horníček jen jednou a jeho tým porazil Hull 2:1. Po dvanácti výhrách v soutěžních zápasech narazil v Brightonu tvrdě mistrovský Arsenal, který padl 0:3.
Kinský, kterého nový trenér české reprezentace Santi Denia v pátek nominoval na nadcházející zápasy Ligy národů, v předchozích dvou ligových zápasech vychytal čisté konto při bezbrankových remízách s Nottinghamem a Evertonem. V sobotu poprvé inkasoval v nastavení prvního poločasu, bývalého gólmana Slavie překonal z bezprostřední blízkosti švýcarský reprezentant Manzambi.
Stejný hráč připravil po změně stran střeleckou pozici pro útočníka Jacksona. Reprezentant Senegalu zpoza vápna zamířil přesně k tyči a Kinský na jeho pokus nedosáhl. Letní posila z Freiburgu Manzambi se stal prvním hráčem Aston Villy od roku 2005, který hned při prvním startu za klub v Premier League zaznamenal gól a přihrávku.
Kinského překonal ještě v 79. minutě Argentinec Buendía dalekonosnou „plavající“ střelou zpoza vápna. Aston Villa navzdory dvěma inkasovaným gólům v závěru první výhru v sezoně uhájila a opustila v neúplné tabulce pásmo sestupu.
Newcastle vedl nad Hullem po sedmi minutách o dvě branky. Trefili se záložník Willock a krajní obránce Hall. Horníček mohl necelých 10 minut poté inkasovat, když jeho kličku vystihl Bellúmí, ale český brankář chybu pohotovým skokem pod nohy soupeře napravil. Bývalý gólman Bragy inkasoval až v 67. minutě, kdy ho překonal francouzský útočník Cho střelou o tyč.
Hull poprvé v sezoně prohrál a na sedmém místě tabulky je před Newcastlem už jen díky lepšímu skóre.
Brighton poslal do vedení proti favorizovanému Arsenalu německý záložník Gross, který i s přispěním tyče překonal gólmana Rayu. Druhý gól přidali domácí těsně před přestávkou, kdy se po další střele zpoza vápna trefil Řek Kostulas. Po necelé hodině skóroval po rohovém kopu hlavou také Španěl Andrés, který se trefil poprvé od letního přestupu ze Stuttgartu.
Arsenal prohrál po 12 soutěžních vítězstvích. Na hřišti Brightonu neuspěl poprvé od června 2020 a v tabulce je druhý za Manchesterem City, který má k dobru nedělní zápas se Sunderlandem. Brighton se posunul na třetí místo.
První výhru v sezoně zaznamenal nováček Coventry, který zvítězil 1:0 v Nottinghamu. Hosté zahájili sezonu čtyřmi porážkami bez vstřeleného gólu, což se do této chvíle stalo jen jednomu týmu. Překvapivou výhru na hřišti Nottinghamu jim zajistil Velšan Dasilva, který zachytil dlouhý nákop brankáře Rushwortha a následně zakončil individuální akci. Coventry v Nottinghamu zvítězilo po více než 22 letech a opustilo poslední místo tabulky.
Výsledky 5. kola anglické fotbalové ligy
Výsledky 5. kola anglické fotbalové ligy
Brentford – Chelsea 3:0 ( 61. Anthony, 83. Thiago, 90.+4 Carvalho), Tottenham – Aston Villa 2:3 (86. Gallagher, 90.+8 van Hecke – 45.+4 Manzambi, 67. Jackson, 79. Buendía), Brighton – Arsenal 3:0 (31. Gross, 45. Kostulas, 57. Andrés), Everton – Ipswich 1:0 (11. Barry), Newcastle – Hull 2:1 (3. Willock, 7. Hall – 67. Cho), Nottingham - Coventry 0:1 (55. Dasilva).