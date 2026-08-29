Liverpool dvakrát prohrával s Nottinghamem. Nakonec uhrál alespoň bod

Ani ve druhém zápase anglické ligy nedosáhli fotbalisté Liverpoolu na vítězství. S Nottinghamem museli dvakrát v zápase dotahovat ztrátu. To se jim nakonec povedlo díky trefě Víctora Muňoze osm minut před koncem a Liverpool si tak připsal bod za remízu 2:2. Nerozhodným výsledkem skončilo také utkání Bournemouthu, který remizoval s Evertonem 1:1.
Liverpool v minulých dvou domácích zápasech v posledních dvou letech s Nottinghamem vždy prohrál a ke třetí vzájemné porážce na Anfieldu za sebou neměl daleko. Vedoucí branku hostů vstřelil ve 24. minutě Švýcar Ndoye. Dlouhý nákop brankáře Selse propadl po Jesusově sklepnutí ke Gibbsu-Whiteovi, který předložil míč na levou stranu nabíhajícímu Ndoyeovi.
Liverpool odpověděl Wirtzovým gólem, jenže brance německého útočníka předcházel Frimpongův ofsajd a VAR ji odvolal. Vyrovnání se tak svěřenci trenéra Andoniho Iraoly dočkali až po hodině hry, kdy byl na konci gólové akce po sérii přihrávek a Gakpově centru švédský útočník Isak, skórující do prázdné branky.
Deset minut nato vrátil Nottinghamu vedení proměněnou penaltou Gibbs-White, Muňozova trefa po rychlém obtočení s míčem ve vápně ale na konci znamenala dělbu bodů. Oba týmy na první výhru v ligovém ročníku stále čekají.
Bournemouth vedl nad Evertonem od 41. minuty, kdy se prosadil záložník Scott ranou k tyči. O první výhru v sezoně ale tým nového kouče Marca Roseho přišel v nastaveném čase, inkasoval v něm stejně jako v úvodním kole. Bod hostům zajistil stoper Tarkowski po chybě v komunikaci domácích.
Souboj nováčků mezi Coventry a Hullem skončil výhrou hostů 1:0. Rozhodl kanadský reprezentant Millar, který po nahrávce Bellúmího zakončil rychlý protiútok. Hull zažívá snový vstup do sezony, minule porazil Manchester United (2:0) a má šest bodů. Venku v Premier League vyhrál po 10 letech.
Výsledky 2. kola anglické fotbalové ligy
Výsledky 2. kola anglické fotbalové ligy
Liverpool – Nottingham 2:2 (60. Isak, 82. V. Muňoz – 24. Ndoye, 70. Gibbs-White z pen.), Bournemouth – Everton 1:1 (41. Scott – 90.+1 Tarkowski), Coventry – Hull 0:1 (82. Millar)