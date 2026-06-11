Největší šampionát začíná. Co neminout a kde hledat favority?

Bouřlivá atmosféra a nejspíš i počasí. Tisíce nalétaných kilometrů. Poprvé 48 týmů, obrovská porce zápasů. Po dvaceti letech u toho nechybí česká reprezentace. Utkáním Mexika a Jihoafrické republiky začíná 23. mistrovství světa ve fotbale. Sledujte ho na ČT sport a ČT sport Plus. Studio i se slavnostním zahájením začíná v 19:30.
Základní východiska
Poprvé se šampionát koná ve třech zemích: USA, Mexiku a Kanadě. Zlato obhajuje Argentina, hlavními favority jsou ale podle expertů a bookmakerů úřadující evropští šampioni ze Španělska a Francie.
Oproti předchozímu mistrovství FIFA navýšila počet účastníků o 16 zemí. Mužstva los rozdělil do 12 čtyřčlenných skupin, z nichž do vyřazovací fáze projdou vždy první dva celky a doplní je osmička nejlepších týmů z třetích míst.
Fanoušci na šampionátu uvidí rekordních 104 zápasů. Hrát se bude na 16 stadionech. Finále se skuteční 19. července v New Jersey.
Více než pětitýdenní festival odstartují Mexiko a JAR. Už zase
Na den přesně po 16 letech dojde na reprízu zahajovacího zápasu šampionátu z roku 2010. V Johannesburgu skončil duel JAR s Mexikem remízou 1:1. Výkop utkání stejných týmů „české“ skupiny A je na Aztéckém stadionu v mexickém hlavním městě naplánován na 21:00 SELČ.
Jasným favoritem jsou tentokrát Mexičané. Úřadující držitelé Zlatého poháru pro šampiona Severní a Střední Ameriky neprohráli posledních osm utkání a v generálce deklasovali 5:1 Srbsko.
„Jihoafrická republika nebude snadný soupeř. Není to typický africký tým, jejich styl ale není ani evropský. Je to takový mix pod vedením zkušeného belgického trenéra, který dokáže mužstvo skvěle takticky připravit,“ uvedl mexický kouč Javier Aguirre, jenž prožívá u reprezentace své země už třetí angažmá. Na lavičce byl i před 16 lety při duelu v Johannesburgu.
Poprvé tři ceremoniály ve třech zemích
Poprvé tři ceremoniály ve třech zemích
Před zahajovacím zápasem na slavném Aztéckém stadionu vystoupí hvězdy domácí popové scény Alejandro Fernández, Belinda nebo skupina Mana. O den později v Torontu se před úvodním zápasem Kanady s Bosnou a Hercegovinou představí například zpěvačky Alanis Morissette a Alessia Cara či zpěváci Michael Bublé a William Prince. Tentýž den v Los Angeles budou zápasu domácích s Paraguayí předcházet vystoupení řady amerických umělců v čele se zpěvačkou Katy Perry.
Mexičané chtějí napravit dojem z minulého MS v Kataru, kde po osmi mistrovstvích a poprvé od roku 1978 neprošli do vyřazovací fáze. Spolehnout se budou moct na bouřlivou atmosféru na Aztéckém stadionu pro více než 87 tisíc diváků. Slavná aréna hostila zahajovací zápasy i při šampionátech v letech 1970 a 1986.
„Pro nás to bude úžasná zkušenost a zážitek. Klíčové bude, abychom se soustředili na náš výkon a herní plán. Nesmíme podlehnout atmosféře a tlaku z tribun,“ upozornil trenér Jihoafričanů Hugo Broos.
Čtyřiasedmdesátiletý Belgičan se stane alespoň na pár hodin nejstarším trenérem v historii mistrovství světa. Vzápětí ho překoná o několik měsíců starší kouč české reprezentace Miroslav Koubek a následně nizozemský trenér Curacaa Dick Advocaat, kterému je 78 let.
Rekordy dějin MS ve fotbale
Rekordy dějin MS ve fotbale
Hráč s nejvíce tituly:
3 – Pelé (Brazílie, 1958, 1962 a 1970)
Doposud nejvíce účastí:
5 – Antonio Carbajal (Mexiko, 1950–66), Lothar Matthäus (SRN/Německo, 1982–98), Gianluigi Buffon (Itálie, 1998–2014), Rafael Márquez (Mexiko, 2002–18), Cristiano Ronaldo (Portugalsko, 2006–22), Lionel Messi (Argetnima, 2006–22), Andrés Guardado a Guillermo Ochoa (oba Mexiko, 2006–22)
Nejvíce zápasů:
26 – Lionel Messi (Argentina, 2006–22)
Nejvíce gólů:
16 – Miroslav Klose (Německo, 2002–14)
Nejvíce gólů na jednom turnaji:
13 – Just Fontaine (Francie, 1958)
Nejvíce gólů v zápase:
5 – Oleg Salenko (Rusko, 1994 proti Kamerunu)
Nejvíce čistých kont:
10 – Peter Shilton (Anglie, 1982–90) a Fabien Barthez (Francie, 1998–2006)
Nejvíce minut bez obdrženého gólu:
517 – Walter Zenga (Itálie, 1990)
Nejmladší hráč:
17 let, 41 dnů – Norman Whiteside (Severní Irsko, 1982)
Nejstarší hráč:
45 let, 161 dnů – Ísam Haddarí (Egypt, 2018)
Cíl českého týmu: postup ze skupiny
Po Mexiku a Jihoafrické republice přijde na řadu český tým. Český výběr pod vedením zkušeného kouče Miroslava Koubka změří síly nejprve s Koreou.
Národní tým se od rozdělení federace dosud představil na světovém šampionátu jen v roce 2006 v Německu, kde navzdory vysokým očekáváním nepostoupil ze skupiny. Tentokrát patří spíše k outsiderům, do vyřazovací fáze by nicméně podle bookmakerů měl projít.
„Rozhodně nemáme splněno. Od prvního dne na kluky apeluji, že jsme se nepřijeli jen zúčastnit. Že si to nejdeme nějak užít, to je takové české slovo. To nedovolím. Úspěch by asi byl, kdybychom z té skupiny postoupili,“ mínil Koubek, který v dosavadních čtyřech zápasech s reprezentací neprohrál.
Hrdina Messi jde do boje po zranění
Argentina před necelými čtyřmi roky získala třetí světové zlato a jako teprve třetí země v historii a první od roku 1962 může obhájit titul. Tým i letos povede kapitán Lionel Messi. Útočník Miami během turnaje oslaví 39. narozeniny, v posledních dnech nicméně léčil svalové zranění.
„Vstupovat do mistrovství světa v roli úřadujících šampionů je neuvěřitelný pocit, jsem na to nesmírně hrdý. Samozřejmě chceme obhájit trofej, jako Argentinci nemůžeme mít jiné cíle,“ uvedl ofenzivní univerzál Julián Álvarez.
Argentinci jsou ovšem podle odhadů a prognóz až pátým největším favoritem na zlato spolu s dalším jihoamerickým gigantem Brazílií, s pěti prvenstvími historicky nejúspěšnější země světových šampionátů. Na titul nicméně kanárci čekají od roku 2002.
Hlavní favorité z Evropy
V roli hlavních favoritů vstoupí do turnaje Španělé. Vítězové předloňského Eura mají na MS co napravovat, od celkového triumfu v roce 2010 dvakrát vypadli v osmifinále a jednou už ve skupině. Táhnout by je měl osmnáctiletý Lamine Yamal, kanonýr Barcelony ale od konce dubna nehrál kvůli zranění.
„Že jsme byli označeni za favorita, nám ještě nic nezaručuje. Máme důvěru v sebe a ve způsob, jakým hrajeme, ale existuje mnoho dalších národních týmů se stejnou kvalitou a schopnostmi jako my,“ řekl trenér Luis de la Fuente.
K hlavním aspirantům na zlato patří i Francie. Výběr okolo útočníka Kyliana Mbappého na posledních dvou světových šampionátech došel až do finále, v roce 2018 slavil celkový triumf, před čtyřmi lety po prohře na penalty získal stříbro.
Dlouhé čekání na velké zlato by konečně chtěli ukončit Angličané, kteří ovládli závěrečný turnaj jen v roce 1966. Na posledních dvou evropských šampionátech hráli finále. Hodně se čeká také od Portugalců, mistři Evropy z roku 2016 ve svém středu stále mají legendu Cristiana Ronalda.
Jednačtyřicetiletý kanonýr je rekordmanem v počtu reprezentačních startů a branek, na turnaji bude druhým nejstarším hráčem za skotským gólmanem Craigem Gordonem. Český talent Hugo Sochůrek naopak pár dnů po 18. narozeninách bude druhým nejmladším účastníkem turnaje.
Týmy podle věku
Týmy podle věku
Nejstarší týmy podle průměru:
30,0 – Panama
29,81 – Írán
29,58 – Kolumbie
29,19 – Kapverdy
28,92 – Katar
...
27,18 – Česko
Nejmladší týmy podle průměru:
25,35 – Pobřeží slonoviny
25,58 – Ekvádor
25,92 – Maroko a Bosna a Hercegovina
26,12 – Tunisko
26,15 – Španělsko
Příležitost pro nováčky
Na šampionátu se představí čtyři nováčci, poprvé si mezi světovou elitou zahrají Jordánsko, Uzbekistán, Kapverdy a Curacao.
Průběh šampionátu může ovlivňovat nerovnoměrné cestování jednotlivých týmů a také změny nadmořských výšek. Zatímco domácí Mexičané stráví celou skupinu prakticky na stejném místě, Češi z kempu u Dallasu nalétají k zápasům tisíce kilometrů. Dva ze tří duelů základní fáze navíc odehrají v Mexiku v nadmořských výškách mezi 1600 a 2200 metry.
Vzhledem k pozdějšímu postupu na turnaj na rozdíl od soupeřů nemohli absolvovat potřebnou aklimatizaci, základnu jim přidělila FIFA. „Naše příprava nemohla být ideální, protože jsme měli takovýhle úděl. Děláme heat trénink. Nejlepší pro aklimatizaci by bylo strávit aspoň 14 dní ve vysokohorském prostředí. My tu možnost nemáme, JAR a Korejci ano, o Mexiku nemá cenu hovořit,“ řekl Koubek.
Vedle výrazných vzdáleností mezi pořadatelskými městy může šampionát řešit i další potíže. Některé zápasy může zastavit počasí, ve Spojených státech totiž platí nařízení, podle něhož případný výskyt blesku v okolí stadionu nejméně na půl hodiny přeruší hru.
Šampionát v čase válek
Nejen fotbalová veřejnost bude s napětím sledovat účast íránské reprezentace v USA, s nimiž je islámská republika několik měsíců ve válečném konfliktu.
Vášně budí rovněž imigrační politika Spojených států. Úřady na amerických letištích v posledních dnech odepřely vstup do země somálskému rozhodčímu Omaru Abdulkadirovi Artanovi a fotografovi iráckého týmu.
Čtyřiatřicetiletého Somálce vyslýchali imigrační úředníci 11 hodin. FIFA krátce poté uvedla, že na šampionátu, kde se měl představit jako první somálský rozhodčí v historii a pískat páteční zápas skupiny A mezi českou reprezentací a Koreou, nakonec nebude.
„O tom, komu bude uděleno vízum a kdo bude vpuštěn do země, rozhoduje v konečném důsledku hostitelská vláda,“ uvedla v reakci FIFA. Nejmenovaný představitel Trumpovy administrativy sdělil stanici CNN, že prověrka Artana odhalila napojení na osoby podezřelé z členství v teroristických organizacích.
Fanoušci z řady zemí nedostali víza, přestože mají na vstupenky na zápasy. Americké úřady přísnost systému zdůvodňují výzvami, kterým čelí při řízení velkého toku lidí snažících se překročit hranice země.
„Je to forma segregace, která se neodvažuje nazývat se pravým jménem, ale svědčí o tom důkazy,“ řekl Julien Kouadio Adonis z asociace fotbalových fanoušků v Pobřeží slonoviny. „Žádná evropská země nečelí podobným omezením. Proč Afrika?“ prohlásil. Jeho asociace běžně posílá skupinu fanoušků na mistrovství světa ve fotbale, ale letos se o to kvůli americkým omezením ani nesnažila.
„Mistrovství světa v roce 2026 vnímám jako obrovský paradox. Na jednu stranu se ho zúčastní více týmů než kdykoliv předtím. Na druhou stranu to kvůli politice Trumpovy administrativy vypadá jako mistrovství světa založené na vyloučení spíše než na inkluzi,“ řekl NPR Jules Boykoff, profesor politologie na Pacifické univerzitě a bývalý profesionální fotbalista.
Přísnější pravidla pro plynulost hry
Týmy si musejí zvyknout na úpravu některých pravidel. Rozhodčí budou přísněji postihovat zdržování, mohou také vyloučit hráče, který si při komunikaci se sudím nebo soupeřem zakryje ústa. Kvůli vysokým teplotám budou mít týmy v polovině každé půle přestávku na pití trvající tři minuty, do úvodního nástupu na trávník před utkáním se nově zapojí i náhradníci z lavičky.
V případě bodové rovnosti mužstev ve skupině bude tentokrát rozhodovat nejprve vzájemný zápas, a ne celkové skóre.
MS v ČT: nové pohledy, rozšířené statistiky a reportéři přímo na místě
S výjimkou několika utkání základní skupiny bude fotbalové studio ke každému vysílanému zápasu. Součástí programu bude každodenní ranní souhrn mapující dění předchozího dne a noci, a to od sestřihů utkání přes reakce na sociálních sítích až po zajímavosti z dějiště turnaje. Moderátory studií budou Petr Kubásek a Jan Lutonský. Utkání budou komentovat Jaromír Bosák, Vlastimil Vlášek, Jiří Štěpán, Lukáš Kaleta a Ondřej Prokop.
V místě konání šampionátu působí dva štáby sledující český národní tým. Kopírují pohyb reprezentace mezi kempem v Dallasu a dějišti jednotlivých utkání a přinesou každodenní zpravodajství napříč programem České televize. Redaktory na místě budou David Kozohorský a David Kalous, expertní pohled nabídnou Karel Poborský a Michal Kadlec.
Expertní tým České televize doplní Luděk Zelenka, Ondřej Čelůstka, Zdeněk Zlámal, David Kobylík a Miroslav Soukup. Ve vysílání se objeví také řada hostů z řad bývalých reprezentantů a trenérů, mimo jiné Marek Jankulovski, Vladimír Šmicer, David Pavelka, Martin Svědík, Jiří Plíšek nebo Tomáš Janotka. Do programu se zapojí mimo jiné i fanoušek fotbalu a úspěšný biatlonista Michal Krčmář.
Novinkou bude projekt Match Buddy určený fanouškům statistik a datové analytiky. Speciální stream poběží paralelně s hlavním vysíláním na ČT sport. Match Buddy kombinuje dvě průlomové možnosti v jednom: multipřenosy obohacené o živé statistiky a multiview, tedy simultánní pohled z několika kamer najednou. U českých zápasů bude navíc k dispozici speciální komentář. Divák si tak sám zvolí, jak chce zápas sledovat.
Digitální ČT sport připravila na letošní mistrovství světa jedinečný balíček funkcí a obsahu, který diváky posadí do středu dění. Veškeré informace o šampionátu budou dostupné na webu ctsport.cz ve speciální rubrice msfotbal.cz a v mobilní aplikaci ČT sport. Diváci si budou moci vybírat z nepřeberného množství krátkých videí zachycujících nejzajímavější akce, důležité i krásné góly, reakce hráčů přímo z dějiště MS i názory expertů.