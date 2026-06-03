Fotbalové MS v ČT: Přímé přenosy, štáby na místě, analýzy i speciální datový stream

Česká televize připravuje rozsáhlé vysílání z mistrovství světa ve fotbalu. Od 11. června nabídne divákům kompletní servis napříč televizním vysíláním, webem, aplikacemi i sociálními sítěmi. Hlavní pozornost bude věnována českému národnímu týmu a jeho cestě šampionátem.
„Mistrovství světa ve fotbalu patří mezi nejvýznamnější sportovní i celospolečenské události a Česká televize jako generální mediální partner Fotbalové asociace ČR nabídne divákům servis odpovídající významu této globální akce. Vedle více než padesáti přímých přenosů přineseme i rozsáhlé zpravodajství přímo z místa dění, analýzy a podrobné statistiky. Prioritou je pro nás mapovat českou cestu turnajem, tedy zaměříme se na český národní tým, který se účastní šampionátu po dlouhých 20 letech, a tím pádem se těšíme na velký zájem diváků,“ uvedl generální ředitel České televize Hynek Chudárek.
Česká reprezentace zahájí své účinkování na mistrovství světa 12. června zápasem proti Jižní Koreji v Guadalajaře. Druhé utkání odehraje 18. června v Atlantě proti Jihoafrické republice a skupinovou fázi uzavře 25. června duelem s domácím Mexikem v Mexico City. Všechny zápasy bude Česká televize komentovat z pražského studia.
ČT sport živě odvysílá také poslední přípravný zápas českého týmu před startem šampionátu. V pátek 5. června od 2:00 hodin ráno nabídne utkání s Guatemalou, které se odehraje na stadionu v New Jersey.
S výjimkou několika utkání základní skupiny bude fotbalové studio ke každému vysílanému zápasu. Součástí programu bude každodenní ranní souhrn mapující dění předchozího dne a noci, a to od sestřihů utkání přes reakce na sociálních sítích až po zajímavosti z dějiště turnaje. Moderátory studií budou Petr Kubásek a Jan Lutonský. Utkání budou komentovat Jaromír Bosák, Vlastimil Vlášek, Jiří Štěpán, Lukáš Kaleta a Ondřej Prokop.
„Chceme nabídnout moderní sportovní vysílání, které nebude jen o samotných zápasech. Diváci dostanou hlubší kontext, analytický pohled expertů i silné příběhy přímo z dějiště turnaje. Velkou přidanou hodnotou budou také zahraniční zpravodajové ČT a speciální statistický stream Match Buddy. Fanoušci se tedy mají na ČT sport na co těšit,“ řekl ředitel divize Sport ČT Jiří Ponikelský.
V místě konání šampionátu budou působit dva štáby sledující český národní tým. Budou kopírovat pohyb reprezentace mezi kempem v Dallasu a dějišti jednotlivých utkání a přinesou každodenní zpravodajství napříč programem České televize. Redaktory na místě budou David Kozohorský a David Kalous, expertní pohled nabídnou Karel Poborský a Michal Kadlec. Součástí přenosů českých zápasů budou také vstupy přímo z hrací plochy a rozhovory před utkáními i po nich.
Expertní tým České televize doplní Luděk Zelenka, Ondřej Čelůstka, Zdeněk Zlámal, David Kobylík a Miroslav Soukup. Ve vysílání se objeví také řada hostů z řad bývalých reprezentantů a trenérů, mimo jiné Marek Jankulovski, Vladimír Šmicer, David Pavelka, Martin Svědík, Jiří Plíšek nebo Tomáš Janotka. Do programu se zapojí mimo jiné i fanoušek fotbalu a úspěšný biatlonista Michal Krčmář.
Česká televize zároveň využije bohatý archiv z předchozích světových šampionátů, které vysílala ještě Československá televize a následně Česká televize. V iVysílání bude k dispozici i kolekce vybraných pořadů.
Match Buddy: fotbal s extra dávkou statistik
Novinkou bude projekt Match Buddy určený fanouškům statistik a datové analytiky. Speciální stream poběží paralelně s hlavním vysíláním na ČT sport. Match Buddy kombinuje dvě průlomové možnosti v jednom: multipřenosy obohacené o živé statistiky a multiview, tedy simultánní pohled z několika kamer najednou. U českých zápasů bude navíc k dispozici speciální komentář. Divák si tak sám zvolí, jak chce zápas sledovat.
Digitální ČT sport připravila na letošní mistrovství světa jedinečný balíček funkcí a obsahu, který diváky posadí do středu dění. Veškeré informace o šampionátu budou dostupné na webu ctsport.cz ve speciální rubrice msfotbal.cz a v mobilní aplikaci ČT sport. Diváci si budou moci vybírat z nepřeberného množství krátkých videí zachycujících nejzajímavější akce, důležité i krásné góly, reakce hráčů přímo z dějiště MS i názory expertů.
Nový průvodce mistrovstvím světa nabídne přehledný a graficky atraktivní souhrn všeho podstatného od interaktivní mapy a 3D modelů stadionů přes televizní program až po přehled všech týmů a skupin. Kromě zpravodajského servisu s videi, programem, soupiskami a výsledky nebude chybět ani datová analýza a grafické vizualizace od společnosti Opta se statistikami, výkonnostními daty a přehlednými infografikami pro všechny, kteří chtějí fotbalu rozumět do větší hloubky.
Stejně jako při mistrovství světa v hokeji nebo olympijských hrách si diváci budou moci na webu ČT sport zahrát speciální AZ kvíz, tentokrát s fotbalovou tematikou. Redakce digitálního obsahu ČT sport připraví další díly Fotbal fokus podcastu. Speciální série nabídne reakce přímo z dějiště mistrovství světa i názory expertů. V době šampionátu si tímto připomene desetileté výročí podcastové tvorby ČT.