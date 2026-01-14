Fotbal

SESTŘIHNeapol remizovala potřetí za sebou, Inter zdolal Lecce


14. 1. 2026Aktualizovánopřed 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Inter Milán zvítězil v 16. kole italské ligy doma nad Lecce 1:0 a vede neúplnou tabulku před městským rivalem AC o šest bodů. Stejný náskok má i na Neapol, obhájce titulu doma jen remizoval s Parmou 0:0 a potřetí za sebou v Serii A uhrál nerozhodný výsledek.

Duel na San Siru mezi Interem a Lecce se dlouho odehrával za bezbrankového stavu. Zdálo se, že domácí dalšího zaváhání Neapole nevyužijí, v 78. minutě však skóroval střídající Esposito. Inter neprohrál v lize osmé kolo za sebou a posedmé zvítězil. Lecce patří první nesestupová pozice.

Neapol se radovala v 11. minutě, McTominayův gól ale neplatil kvůli ofsajdu. Celek zpod Vesuvu si vytvořil i další šance, jenže žádnou neproměnil. V Serii A bodoval popáté za sebou. Obejít se musel bez trenéra Conteho, který po vyloučení z nedělního šlágru s Interem Milán dostal vedle pokuty trest na dva duely. Parma je čtrnáctá.

Výsledky 16. kola italské fotbalové ligy

Lazio Řím – Cremona 0:0
Juventus Turín – AS Řím 2:1 (44. Conceicao, 70. Openda – 76. Baldanzi)
Cagliari – Pisa 2:2 (59. Folorunsho, 71. Kilicsoy – 45. Tramoni z pen., 89. Moreo)
Sassuolo – FC Turín 0:1 (66. Vlašič z pen.)
Fiorentina – Udine 5:1 (56. a 68. Kean, 21. Mandragora, 42. Gudmundsson, 45.+5 Ndour – 66. Solet)
FC Janov – Bergamo 0:1 (90.+4 Hien)
Neapol – Parma 0:0
Inter Milán – Lecce 1:0 (78. Esposito)

