Fotbalisté Fiorentiny poprvé zvítězili, když v 16. kole italské ligy přehráli 5:1 Udine. V tabulce však zůstávají poslední s dvoubodovým mankem na předposlední Pisu, která remizovala 2:2 v Cagliari.
Fiorentina poprvé v lize zvítězila, porazila Udine
Fiorentině zápas usnadnilo vyloučení gólmana hostů Okoyeho v 8. minutě, kdy nigerijský reprezentant před vlastním vápnem srazil Keana.
Italský reprezentační útočník se na premiérovém vítězství podílel dvěma brankami, čímž zdvojnásobil svůj dosavadní gólový účet v sezoně Serie A. Už v prvním poločase se střelecky prosadilo domácí trio Mandragora, Gudmundsson a Ndour.
Dokonce už ve třetí minutě byl vyloučen brankář Janova Leali v utkání s Bergamem, které početní převahu využilo až ve čtvrté minutě nastavení.
Těsné vítězství 1:0 zajistil Atalantě hlavou po rohovém kopu švédský obránce Hien. Bergamo vyhrálo potřetí z posledních čtyř kol a je deváté. Janov je nad pásmem sestupu.
Výsledky 16. kola italské fotbalové ligy
Cagliari – Pisa 2:2 (59. Folorunsho, 71. Kilicsoy – 45. Tramoni z pen., 89. Moreo), Sassuolo – FC Turín 0:1 (66. Vlašič z pen.), Fiorentina – Udine 5:1 (56. a 68. Kean, 21. Mandragora, 42. Gudmundsson, 45.+5 Ndour – 66. Solet), FC Janov – Bergamo 0:1 (90.+4 Hien).