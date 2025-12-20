Fotbal

Juventus si doma poradil s římským AS


Po souboji těžkých vah se v italské lize radují fotbalisté Juventusu. Turínský tým porazil aktuálně čtvrtý AS Řím 2:1 a přiblížil se mu v tabulce na rozdíl jednoho bodu. Druhý ze sobotních zápasů skončil remízou: bez branek se rozešlo Lazio s Cremonou.

Oba trenéři se před soubojem čtvrtého s pátým potýkali s početnými absencemi hráčů. Juventusu chyběli Koopmeiners, Gatti, Cabal a Vlahovič, zatímco AS scházeli Dovbyk, Hermoso, Ndicka a Ajnauí. Za domácí poprvé od konce září po poranění menisku nastoupil brazilský obránce Bremer.

Juventus otevřel skóre ve 44. minutě zásluhou Conceicaa a druhou trefu přidal dvacet minut před koncem Openda. O šest minut později snížil střídající Baldanzi, na víc se ale Římané nezmohli a připsali si třetí porážku za poslední čtyři kola. Na vedoucí Inter, který odehrál o zápas méně, ztrácejí tři body.

Výsledky 16. kola italské fotbalové ligy

Lazio Řím – Cremona 0:0, Juventus Turín – AS Řím 2:1 (44. Conceicao, 70. Openda – 76. Baldanzi).

