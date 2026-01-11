Fotbalisté Interu Milán ve šlágru 20. kola italské ligy remizovali doma s Neapolí 2:2 a dál vedou tabulku o tři body před městskými rivaly z AC, kteří remizovali na hřišti Fiorentiny 1:1. Verona prohrála doma s Laziem po vlastním gólu Nelssona.
Inter šel do vedení už v deváté minutě zásluhou Dimarca, jenž prostřelil Milinkoviče-Saviče tvrdou ranou z úhlu a navázal na trefu z minulého kola proti Parmě. Neapol odpověděla ve 26. minutě brankou McTominaye, jenž na přední tyči procpal za Sommerova záda střílený centr Spinazzoly.
Domácí šli znovu do vedení v 73. minutě, kdy Calhanoglu proměnil penaltu po Rrahmaniho šlapáku na Mchitarjana. O osm minut později se podruhé prosadil skotský záložník McTominay, jenž tentokrát překonal Sommera pohotovým volejem a rozhodl o dělbě bodů. Neapol zůstala třetí a na své soupeře ztrácí čtyři body.
Inter remizoval v tomto ligovém ročníku poprvé, dosud měl na kontě 14 výher a čtyři porážky. Od minulé sezony mají nerazzuri v utkáních proti Neapoli, Juventusu a AC Milán bilanci šesti remíz a sedmi porážek.
Fiorentina stejně jako ve středu proti Laziu přišla o vítězství v závěru, zatímco AC Milán napodobil utkání s Janovem a zachránil bod těsně před závěrečným hvizdem. Proti Milánu potvrdila Fiorentina zlepšenou formu a v 66. minutě šla do vedení po rohovém kopu a přesné hlavičce Comuzza. Rossoneri však opět dokázali těsně před koncem vyrovnat, tentokrát se po chytré přihrávce Fofany prosadil střídající Nkunku, jenž se vrátil po krátkém zranění kotníku.
Domácí mohli v závěru nastavení dvěma šancemi v rychlém sledu strhnout vítězství na svou stranu, Brescianini ale trefil jen břevno a záhy vychytal Keana ve velké šanci brankář Maignan.
Fiorentina neprohrála třetí kolo v řadě a na 18. místě se přiblížila příčkám znamenajícím záchranu na dva body. Sedmnáctý Janov však odehrál o zápas méně.
Stejně je na tom i devatenáctá Verona, která na fialky ztrácí bod a prohrála doma s Laziem Řím 0:1 po vlastním gólu Nelssona. Římané zvítězili po čtyřech kolech a na osmém místě neúplné tabulky ztrácejí na pohárové příčky šest bodů.
Výsledky 20. kola italské fotbalové ligy
Como – Boloňa 1:1 (90.+4 Baturina – 49. Cambiaghi)
Udine – Pisa 2:2 (19. Kabasele, 40. Davis z pen. – 13. Tramoni, 68. Meister)
AS Řím – Sassuolo 2:0 (76. Koné, 79. Soulé)
Bergamo – FC Turín 2:0 (13. De Ketelaere, 90.+5 Pašalič)
Lecce – Parma 1:2 (1. Štulič – 64. vlastní Gabriel, 72. Pellegrino)
Fiorentina – AC Milán 1:1 (66. Comuzzo – 90. Nkunku)
Hellas Verona – Lazio Řím 0:1 (79. vlastní Nelsson)
Inter Milán – Neapol 2:2 (9. Dimarco, 72. Calhanoglu z pen. – 26. a 81. McTominay)