Světový šampionát pokračuje atraktivním evropským soubojem mezi Nizozemskem a Švédskem. Zatímco Švédové zvládli vstup do turnaje pohodlnou výhrou nad Tuniskem (5:1), Nizozemci zaváhali a s Japonci po inkasované brance v 89. minutě jen remizovali (2:2). Skóre otevřel Brian Brobbey už po pěti minutách hry a poslal Nizozemce do vedení. Stejný hráč zvýšil na 2:0 a ve druhém poločase ho napodobil dvěma góly Cody Gakpo. Až poté snížil Anthony Elanga. Přímý přenos utkání sledujte na ČT sport a ČT sport Plus, kde je k dispozici také speciální přenos se statistikami Match Buddy.
Fotbal
ŽIVĚMS ve fotbale: Nizozemsko – Švédsko 4:1
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