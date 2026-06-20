MS ve fotbale 2026MS ve fotbale 2026
MS ve fotbale 2026
Přímé přenosy, statistiky, novinky z českého týmu
Průvodce MSČeský týmProgramSestřihy
Fotbal

ŽIVĚMS ve fotbale: Nizozemsko – Švédsko 4:1


20. 6. 2026Aktualizovánopřed 16 mminutami|Zdroj: ČT sport

Světový šampionát pokračuje atraktivním evropským soubojem mezi Nizozemskem a Švédskem. Zatímco Švédové zvládli vstup do turnaje pohodlnou výhrou nad Tuniskem (5:1), Nizozemci zaváhali a s Japonci po inkasované brance v 89. minutě jen remizovali (2:2). Skóre otevřel Brian Brobbey už po pěti minutách hry a poslal Nizozemce do vedení. Stejný hráč zvýšil na 2:0 a ve druhém poločase ho napodobil dvěma góly Cody Gakpo. Až poté snížil Anthony Elanga. Přímý přenos utkání sledujte na ČT sport a ČT sport Plus, kde je k dispozici také speciální přenos se statistikami Match Buddy.

Nahrávám video
Brobbey z Nizozemska stihl dva góly proti Švédsku za 17 minut
Zdroj: ČT sport

Čtěte také

SOUHRNParaguay i přes dlouhé oslabení porazila Turecko. Haiti po prohře s Brazílií nepostoupí, USA jdou dál

20. 6. 2026

Paraguay i přes dlouhé oslabení porazila Turecko. Haiti po prohře s Brazílií nepostoupí, USA jdou dál

Nizozemsko zkusí vyzrát na útočná esa Švédů, Ekvádor zabojuje o první body

20. 6. 2026

Nizozemsko zkusí vyzrát na útočná esa Švédů, Ekvádor zabojuje o první body
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.