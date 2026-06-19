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USA mají po výhře nad Austrálií jistý postup, Brazilce čeká druhý duel


19. 6. 2026Aktualizovánopřed 2 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT sport

Domácí Američané si v nejrychlejším možném čase zajistili postup do vyřazovacích bojů, když po Paraguayi zvítězili i nad Austrálií, tentokrát 2:0. naproti tomu Turecko stejně Paraguay prohrálo svůj úvodní duel, a tak ve vzájemné střetnutí budou tyto týmy bojovat o záchranu postupových nadějí. Ve skupině C mohou do vyřazovací fáze poprvé v historii postoupit Skotové, kteří narazí na Maroko, a favorizovanou Brazílii čeká Haiti. Přímé přenos duelů Brazílie – Haiti (od 02:10) a Turecko – Paraguay (od 04:30) můžete sledovat na ČT sport a ČT sport Plus.

Nahrávám video
VAR opravil asistenta a Američané zvyšují na 2:0
Zdroj: ČT sport

USA – Austrálie 2:0 (2:0)

Branky: 11. vlastní Burgess, 45. Freeman. Rozhodčí: Zwayer – Kemper, Dietz – Dankert (video, všichni Něm.). ŽK: Robinson, Balogun, Richards – Bos, Circati, Italiano, Souttar. Diváci: 66.925.

USA: Freese – Freeman, Richards, Ream, Robinson (80. Trusty) – McKennie (90.+6 Reyna), Adams, Tillman – Dest (80. Scally), Balogun (90.+6 Wright), Pepi (74. Berhalter). Trenér: Pochettino

Austrálie: Beach – Italiano, Circati, Souttar, Burgess (46. Geria), Bos – Leckie (61. Volpato), O'Neill, Okon-Engstler (78. Irvine), Velupillay (46. Metcalfe) – Touré (46. Irankunda). Trenér: Popovic.

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