USA mají po výhře nad Austrálií jistý postup, Brazilce čeká druhý duel

Domácí Američané si v nejrychlejším možném čase zajistili postup do vyřazovacích bojů, když po Paraguayi zvítězili i nad Austrálií, tentokrát 2:0. naproti tomu Turecko stejně Paraguay prohrálo svůj úvodní duel, a tak ve vzájemné střetnutí budou tyto týmy bojovat o záchranu postupových nadějí. Ve skupině C mohou do vyřazovací fáze poprvé v historii postoupit Skotové, kteří narazí na Maroko, a favorizovanou Brazílii čeká Haiti. Přímé přenos duelů Brazílie – Haiti (od 02:10) a Turecko – Paraguay (od 04:30) můžete sledovat na ČT sport a ČT sport Plus.
USA – Austrálie 2:0 (2:0)
USA – Austrálie 2:0 (2:0)
Branky: 11. vlastní Burgess, 45. Freeman. Rozhodčí: Zwayer – Kemper, Dietz – Dankert (video, všichni Něm.). ŽK: Robinson, Balogun, Richards – Bos, Circati, Italiano, Souttar. Diváci: 66.925.
USA: Freese – Freeman, Richards, Ream, Robinson (80. Trusty) – McKennie (90.+6 Reyna), Adams, Tillman – Dest (80. Scally), Balogun (90.+6 Wright), Pepi (74. Berhalter). Trenér: Pochettino
Austrálie: Beach – Italiano, Circati, Souttar, Burgess (46. Geria), Bos – Leckie (61. Volpato), O'Neill, Okon-Engstler (78. Irvine), Velupillay (46. Metcalfe) – Touré (46. Irankunda). Trenér: Popovic.