Na MS postupují Švédsko, Turecko a Bosna, Italové budou znovu chybět

Fotbalisté Švédska ve finále play-off o postup na mistrovství světa porazili doma 3:2 Polsko. Na letní šampionát v USA, Kanadě a Mexiku postoupilo i Turecko po výhře 1:0 v Kosovu. Italové budou potřetí za sebou na šampionátu chybět, nezvládli penaltový rozstřel v Bosně a Hercegovině. Prohráli v něm 1:4, po prodloužení zápas skončil 1:1.
Mistrovství po konci evropské baráže zná 46 ze 48 účastníků, mezi nimiž je i česká reprezentace, která zvládla penaltový rozstřel proti Dánsku. O zbývajících dvou postupujících se rozhodne v noci na středu, ve finále interkontinentálního play-off se utkají dvojice Irák – Bolívie a Jamajka – Kongo.
Polsko v souboji dvou tradičních účastníků závěrečných turnajů dvakrát dokázalo smazat ztrátu. Na Elangův úvodní gól odpověděl tečovanou střelou Zalewski a po Lagerbielkeově hlavičce opět srovnal po změně stran Šwiderski. V 88. minutě se ale po velkém závaru před bránou dostal k dorážce Gyökeres a poslal Švédy na šampionát. Kanonýr Arsenalu navázal na hattrick ze semifinálového duelu proti Ukrajině.
Na Seveřany, kteří na minulém mistrovství světa chyběli, čeká na tom letošním skupina F. Za soupeře budou mít Japonsko, Nizozemsko a Tunisko.
Utkání Kosovo – Turecko rozhodla jediná trefa, v 53. minutě Aktürkoglu usměrnil do sítě Kökcüovu nedůraznou střelu. Turci se představí mezi elitou poprvé od roku 2002, kdy získali na šampionátu v Koreji a Japonsku bronzové medaile. Ve skupině D se utkají s USA, Austrálií a Paraguayí. Kosovo na premiérovou účast na velkém turnaji nedosáhlo.
Výsledky finále play-off o postup na MS ve fotbale
Švédsko – Polsko 3:2 (2:1)Branky: 20. Elanga, 44. Lagerbielke, 88. Gyökeres – 33. Zalewski, 55. Šwiderski.
Kosovo – Turecko 0:1 (0:0)
Branka: 53. Aktürkoglu.
Bosna a Hercegovina – Itálie 1:1 po prodl. (1:1, 0:1), na pen. 4:1
Branky: 79. Tabakovič – 15. Kean. ČK: 41. Bastoni (It.). Penalty proměnili: Tahirovič, Tabakovič, Alajbegovič, Bajraktarevič – Tonali. Neproměnili: Esposito, Cristante (oba Itálie).