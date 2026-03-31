Čeští fotbalisté nastoupili proti Dánsku ve finále kvalifikace o postup na MS se třemi změnami v sestavě. Do zahajovací jedenáctky se vrátil nedávný kapitán Tomáš Souček, na pravém stoperu dostal šanci Štěpán Chaloupek a na levém halfbeku pak Jaroslav Zelený. Češi se dostali do vedení hned z první akce, když ve 3. minutě Pavel Šulc napálil do sítě odražený míč po rohovém kopu. Přímý přenos sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.
Trenér Miroslav Koubek podržel v základní sestavě bývalého kapitána Vladimíra Daridu. Zkušený záložník, který se na baráž vrátil do reprezentace po téměř pěti letech, ve čtvrtek už po prvním poločase střídal.
Ze základní sestavy proti Irsku tentokrát začali jen na lavičce zkušený obránce Tomáš Holeš, halfbek David Jurásek a útočník Tomáš Chorý. Koubek oproti čtvrtečnímu utkání ustoupil od rozestavení s dvěma typickými hroty a zesílil střed pole.
Seveřané jsou v utkání mírnými favority. Český celek od památného vítězství 3:0 na Euru 2004 už v sedmi vzájemných zápasech nedokázal zvítězit. Naposledy Dánům podlehl 1:2 ve čtvrtfinále kontinentálního šampionátu v červenci 2021 v Baku.