Dánové udělili lekci Severní Makedonii a potkají se s Čechy, Slováci nestačili na Kosovo

Fotbalisté Dánska v semifinále play-off kvalifikace o postup na mistrovství světa deklasovali 4:0 Severní Makedonii. Ve finále se utkají s českou reprezentací, která porazila Iry po penaltách konečným výsledkem 3:2. Slovensko nestačilo doma na Kosovo 3:4. Roli favorita potvrdili doma Italové výhrou 2:0 nad Severním Irskem. Švédsko díky hattricku Viktora Gyökerese porazilo 3:1 Ukrajinu, Polsko otočilo duel a zdolalo 2:1 Albánii. Turecko zvítězilo 1:0 nad Rumunskem, Bosna a Hercegovina po výsledku 1:1 vyřadila Wales 4:2 na penalty.
Ve finále kvalifikace se utkají Švédsko s Polskem, Kosovo s Tureckem, Česko s Dánskem a Italové s Bosnou a Hercegovinou. Závěrečná barážová utkání, v nichž se rozhodne o posledních čtyřech evropských účastnících turnaje v USA, Kanadě a Mexiku, jsou na programu v úterý.
Dánsko rozhodlo třemi góly mezi 49. a 59. minutou. Skóre otevřel z dorážky Damsgaard a následně se v rychlém sledu dvakrát prosadil Isaksen. Čtyřiadvacetiletý křídelník Lazia Řím potvrdil skvělou herní formu v reprezentaci, v 15 utkáních dal sedm branek. Střelecký účet uzavřel Nörgaard.
V prvních poločasech napříč všemi zápasy padlo minimum branek, v utkání Slovenska s Kosovem ale viděli diváci na Tehelném poli hned tři. Domácí vedli 2:1 zásluhou gólu kapitána pražské Sparty Haraslína, jenž v 45. minutě skóroval z přímého kopu.
Kosovo ale ve druhém dějství bleskově otočilo skóre a nadále může snít o premiérové účasti na velkém turnaji. Nejprve se prosadil hlavou Asllani a po hodině hry se trefil z přímého kopu i Muslija. V 72. minutě zvýšil Hajrizi, Strelcův kontaktní gól ze čtvrté minuty nastavení přišel pro Slováky pozdě.
Italové absentovali na posledních dvou mistrovstvích světa, na rozdíl od roku 2022 a porážky se Severní Makedonií dnes ale první krok v baráži zvládli. Hlavní podíl na vítězství měl záložník milánského AC Sandro Tonali, jenž první branku v 56. minutě sám vstřelil a druhou připravil Keanovi.
Turecko zužitkovalo herní převahu v 53. minutě, kdy Güler dalekonosným pasem našel za obranou Kadioglua a ten zblízka zakončil. Krajní bek nebo záložník Brightonu vstřelil první gól ve svém 42. soutěžním startu v sezoně. Osmdesátiletý rumunský kouč Lucescu tak nezlomí rekord pro nejstaršího trenéra historie MS.
Švédský kanonýr Gyökeres se ve čtyřech zápasech v kvalifikační skupině neprosadil, dnes si to ale ve Valencii vynahradil třemi góly do sítě Ukrajiny. Útočník Arsenalu už v šesté minutě zužitkoval Nygrenovu přihrávku před bránu a po změně stran zvýšil obstřelem a proměněnou penaltou. V nastavení zmírnil porážku Ponomarenko.
O polský obrat proti Albánii se po přestávce postarali dva nejzkušenější hráči týmu. V 63. minutě srovnal po rohu Lewandowski, na kterého navázal přízemním volejem Zieliňski.
Bosně zajistil prodloužení čtyřicetiletý útočník Džeko, jenž v 86. minutě srovnal hlavou po rohovém kopu. Do prodloužení už ale nezasáhl, a protože nerozhodla ani přidaná půlhodina, dospěl duel do penaltového rozstřelu. V něm neproměnil hned na úvod Demirovič, jeho spoluhráči ale byli bezchybní. Z domácích hráčů neuspěli Johnson s Williamsem.
Výsledky semifinále play-off o postup na mistrovství světa ve fotbale:
Skupina A:
Bergamo: Itálie – Severní Irsko 2:0 (0:0)
Branky: 56. Tonali, 80. Kean.
Cardiff: Wales – Bosna a Hercegovina 1:1 po prodl. (1:1, 0:0), na pen. 2:4
Branky: 51. D. James – 86. Džeko. Penalty proměnili: Wilson, Harris – Tabakovič, Bašič, Hadžiahmetovič, Alajbegovič. Neproměnili: Johnson, Williams – Demirovič.
Skupina B:
Valencie: Ukrajina – Švédsko 1:3 (0:1)
Branky: 90.+1 Ponomarenko – 6., 51. a 72. z pen. Gyökeres.
Varšava: Polsko – Albánie 2:1 (0:1)
Branky: 63. Lewandowski, 73. Zieliňski – 42. Hoxha.
Skupina C:
Istanbul: Turecko – Rumunsko 1:0 (0:0)
Branka: 53. Kadioglu.
Bratislava: Slovensko – Kosovo 3:4 (2:1)
Branky: 6. Valjent, 45. Haraslín, 90.+4 Strelec – 21. Hodža, 47. Asllani, 60. Muslija, 72. Hajrizi.
Skupina D:
Praha: Česko – Irsko 2:2 po prodl. (2:2, 1:2), na pen. 4:3
Branky: 27. Schick z pen., 86. Krejčí – 19. Parrott z pen., 23. vlastní Kovář. Penalty proměnili: Ladislav Krejčí II, Souček, Schick, Kliment – Parrott, Idah, Brady. Neproměnili: Chytil – Azaz, Browne.
Kodaň: Dánsko – Severní Makedonie 4:0 (0:0)
Branky: 58. a 59. Isaksen, 49. Damsgaard, 76. Nörgaard.