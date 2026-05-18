Fotbal

Na Dukle mu spílají ve velkém, podle komise ale Berka v Teplicích nechyboval


před 4 hhodinami|Zdroj: ČTK

Sudí Ondřej Berka v ligovém utkání fotbalistů Teplic proti Dukle ve sporných situacích ani jednou nechyboval, uvedla komise rozhodčích. Na Berkovo řízení zápasu si mohutně stěžuje pražský celek.

Dukla si v případě výhry v nadstavbové skupině o záchranu mohla zajistit účast v baráži, po porážce 0:2 o ni musí zabojovat v posledním kole proti Ostravě.

Berka posoudil všechny sporné situace v neprospěch Pražanů. Jejich trenér Pavel Šustr řekl, že výkon hlavního arbitra byl katastrofální.

Majitel Dukly Matěj Turek označil okolnosti porážky za nepřijatelné a položil otázku, zda časy údajného ovlivňování klíčových zápasů soutěže opravdu skončily. Šéf klubu zároveň v prohlášení vyzval komisi rozhodčích, aby zajistila regulérnost klíčového utkání proti Baníku.

Komise posvětila také vyloučení zlínského Jakuba Černína v utkání v Ostravě, které Baník vyhrál 2:0.

ČTĚTE TAKÉ

SOUHRNHradec uštědřil Slavii porážku 3:1 a zahraje si o účast v evropských pohárech

17. 5. 2026

Hradec uštědřil Slavii porážku 3:1 a zahraje si o účast v evropských pohárech

SOUHRNOlomoucká Sigma si poradila s Karvinou, Baník doma porazil Zlín

16. 5. 2026

Olomoucká Sigma si poradila s Karvinou, Baník doma porazil Zlín
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.