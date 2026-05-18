Na Dukle mu spílají ve velkém, podle komise ale Berka v Teplicích nechyboval

Sudí Ondřej Berka v ligovém utkání fotbalistů Teplic proti Dukle ve sporných situacích ani jednou nechyboval, uvedla komise rozhodčích. Na Berkovo řízení zápasu si mohutně stěžuje pražský celek.
Dukla si v případě výhry v nadstavbové skupině o záchranu mohla zajistit účast v baráži, po porážce 0:2 o ni musí zabojovat v posledním kole proti Ostravě.
Berka posoudil všechny sporné situace v neprospěch Pražanů. Jejich trenér Pavel Šustr řekl, že výkon hlavního arbitra byl katastrofální.
Majitel Dukly Matěj Turek označil okolnosti porážky za nepřijatelné a položil otázku, zda časy údajného ovlivňování klíčových zápasů soutěže opravdu skončily. Šéf klubu zároveň v prohlášení vyzval komisi rozhodčích, aby zajistila regulérnost klíčového utkání proti Baníku.
Komise posvětila také vyloučení zlínského Jakuba Černína v utkání v Ostravě, které Baník vyhrál 2:0.