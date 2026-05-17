Fotbalisté Hradce Králové v předposledním 4. kole prvoligové nadstavby ve skupině o titul porazili již jistého mistra Slavii 3:1 a i díky souběžnému debaklu Jablonce v Plzni 0:5 si zajistili konečné čtvrté místo v tabulce. Poprvé od sezony 1995/96 tak mají jistou i účast v některém z velkých evropských pohárů, konkrétně v 2. předkole Konferenční ligy. Sparta vyhrála 2:0 v Liberci, trefili se Mercado s Haraslínem.
Hradec Králové – Slavia Praha 3:1
Hradec otevřel skóre v 19. minutě. Horák přihrál do vápna a Mihálik zblízka překonal Staňka, který po zranění chytal poprvé od února. Vzápětí slávistický brankář vyrazil Kučerovu přízemní střelu a v nastavení i Mihálikovu ránu.
Po změně stran Slavia přidala na tempu a domácí chvíli zatlačila, výrazněji ale gólmana Zadražila neohrozila. Na druhé straně si Staněk poradil s Vlkanovovou ranou. Po hodině hry však inkasoval podruhé. Stoperovi Slavie Chaloupkovi se nepovedla „malá domů“, Darida obešel vyběhnutého Staňka a zakončil do odkryté branky.
Za dalších 10 minut autové vhazování domácích propadlo až k Trubačovi, který přečíslení dvou na jednoho vyřešil přihrávkou na úspěšně zakončujícího Horáka. Devatenáctiletý Kohout pak upravil nelichotivé skóre po přihrávce dalšího příchozího hráče z lavičky Suleimana. Hradec doma v lize popáté po sobě zvítězil. Pražané naopak po obhajobě titulu nepotvrdili pozici nejlepšího venkovního týmu v sezoně.
FC Hradec Králové – Slavia Praha 3:1 (1:0)
Branky: 19. Mihálik, 60. Darida, 70. Horák – 85. Kohout. Rozhodčí: Nehasil – Kříž, Kotalík – Rouček (video). ŽK: Horejš (trenér Hradce). Diváci: 9300 (vyprodáno).
Hradec: Zadražil – Uhrinčať, Petrášek, Čihák – Suchomel, Darida, Kučera (80. Neto), Horák – Vlkanova (80. Regža), Trubač – Mihálik (86. Ludvíček). Trenér: Horejš.
Slavia: Staněk – Ogbu, Chaloupek (83. Kohout), Mbodji – Vlček, Bužek (63. Suleiman), Sadílek, Sanyang (63. Jurásek) – Cham (63. Kolísek), Kušej (63. Chytil) – Prekop. Trenér: Trpišovský.
Plzeň – Jablonec 5:0
Plzeň utkání jasně dominovala. V 21. minutě napřáhl z 20 metrů Višinský a trefil se přesně k tyči. V 33. minutě byl po signálu z rohového kopu blízko brance Vydra, jeho střelu na poslední chvíli srazil bránící Puškáč. Následoval další roh, po němž Mihelak vyboxoval míč do Součka, Puškáč při odkopu promáchl a Krčík měl na brankové čáře snadnou práci.
Zmar hostů dokonal v 39. minutě Sojka, jenž využil chyby v soupeřově rozehrávce a zvýšil na 4:0. Jablonci nepomohla ani dvě střídaní hned po přestávce. V 48. minutě Mihelak zakročil proti Memičově ráně z pravé strany, na Vydrovu dorážku hlavou ale dosáhnout nemohl. Plzeňský kapitán i vinou zranění čekal na sedmý gól v ligovém ročníku od září.
Severočechům se hra úplně rozpadla, z další akce nastřelil Ladra břevno. V 57. minutě měl první šanci svého týmu Puškáč, hlavou v ideální pozici ale trefil jen Wiegeleho. Hosté se snažili výsledek alespoň zkorigovat, přesto se závěrečná půlhodina především jen dohrávala.
Viktoria Plzeň – FK Jablonec 5:0 (4:0)
Branky: 14. z pen. a 34. Krčík, 21. Višinský, 39. Sojka, 48. Vydra. Rozhodčí: Wulkan – Váňa, Volf – J. Beneš (video). ŽK: Polidar, Obinaja (oba Jablonec). Diváci: 8499.
Plzeň: Wiegele – Memič (85. Kadlec), Krčík, Dweh, Doski – Valenta (75. Spáčil), Hrošovský – Sojka (75. Souaré), Ladra, Višinský (62. Toure) – Vydra (62. Adu). Trenér: Hyský.
Jablonec: Mihelak – Obinaja, Pantalon, Innocenti (75. Nykrín) – Souček, Nebyla (46. Sobol), Lavrinčík, Polidar (75. Singhateh) – Zorvan (46. Okeke) – Malenšek (62. Chramosta), Puškáč. Trenér: Kozel.
Liberec – Sparta Praha 0:2
Od úvodu se hrálo dost opatrně a pomalu, moc šancí k vidění nebylo. Druhý poločas byl zajímavější. Liberecký Kayondo v 53. minutě prověřil gólmana prudkou střelou, na druhé straně měl velkou šanci Kuchta, ale míč mu před zakončením odskočil a útočník branku netrefil. Aktivní Kayondo pak připravil slibnou příležitost pro střídajícího Stránského, ani on však Surovčíka nepřekonal.
Ke gólu vedla až Haraslínova akce v 80. minutě. Sonneho ránu ještě brankář zlikvidoval, ale Mercado se už z dorážky nemýlil. Připsal si šestou branku v české lize. Pražané byli na koni a jejich kapitán oslavil návrat i trefou. Haraslín obral o míč Masopusta, navedl si balon do střelecké pozice a svým typickým obstřelem na zadní tyč si připsal 13. gól v ročníku nejvyšší soutěže.
V závěru se o ligovou kuriozitu v podobě „červeného hattricku“ postaral liberecký Kayondo. V nastaveném čase si za protesty vykoledoval první a po závěrečném hvizdu ze stejného důvodu i druhou žlutou kartu. Obránce z Ugandy byl vyloučen ve všech třech zápasech proti Spartě v ligové sezoně.
Slovan Liberec – Sparta Praha 0:2 (0:0)
Branky: 80. Mercado, 86. Haraslín. Rozhodčí: Volek – Paták, Pochylý - Radina (video). ŽK: Krollis, Mašek, Kayondo. ČK: 90.+5 Kayondo (po skončení utkání, všichni Liberec). Diváci: 6533.
Liberec: Krajčírik – Koželuh (78. Icha), Masopust, J. Mikula, Kayondo – Dulay (75. Sychra), Stránský, Diakité, Špatenka (63. Hodouš) – Krollis, Letenay (63. Mašek). Trenér: Kováč.
Sparta: Surovčík – Sonne, Ševínský (78. Martinec), Sörensen, Ryneš – Mannsverk (71. Rrahmani), Irving, Eneme (63. Sochůrek) – Kuol (62. Haraslín), Mercado – Kuchta. Trenér: Priske.