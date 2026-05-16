Program fotbalové ligy pokračoval čtyřmi nedělními duely. Sigma Olomouc v nadstavbě porazila 3:1 Karvinou. Baník si poradil se Zlínem 2:0, Teplice porazily stejným poměrem pražskou Duklu a Mladá Boleslav triumfovala nad Slováckem 3:0.
Karviná – Sigma Olomouc 1:3
Karviná v prvoligové nadstavbě podlehla Olomouci 1:3. Slezský tým se nenaladil ideálně na středeční finále domácího poháru proti Jablonci v Hradci Králové. S
Skóre otevřel domácí Albert Labík, ještě do přestávky vyrovnal Antonín Růsek a v druhém poločase obrat dovršili Louis Lurvink a střídající Matěj Mikulenka. Odveta se hraje za týden na Hané.
MFK Karviná – Sigma Olomouc 1:3 (1:1)
Branky: 12. Labík – 41. Růsek, 64. Lurvink, 90.+4 Mikulenka. Rozhodčí: Orel – Nádvorník, Novák – Adam (video). ŽK: Fleišman – Palán. Diváci: 1014.
Karviná: Neuman – Chytrý, Camara, Milič, Fleišman – Traoré, Křišťan (61. Boháč) – Condé (61. Ayaosi), Fiala, Labík (61. Prebsl) – Ezeh (82. Vinícius). Trenér: Jarolím.
Olomouc: Stoppen – Sylla, Král, Lurvink – Hadaš, Baráth, Janošek (78. Beran), Ghali (86. Palán) – Krivak (61. Mikulenka), Grgič (61. Šturm) – Růsek (86. Šíp). Trenér: Hapal.
Baník Ostrava – Zlín 2:0
Baník Ostrava zdolal doma Zlín 2:0. Baník tím i díky souběžné prohře pražské Dukly 0:2 v Teplicích udržel naději na baráž, k odvrácení přímého sestupu ale musí za týden v přímém souboji na Julisce zvítězit.
O výhře Slezanů rozhodl v deváté minutě vlastní gól Miloše Kopečného. Od 18. minuty dohrávali hosté bez vyloučeného Jakuba Černína, v nastavení zpečetil výsledek Michal Frydrych. Baník vyhrál po osmi kolech a na čtvrtý pokus poprvé pod trenérem Josefem Dvorníkem.
Baník Ostrava – FC Zlín 2:0 (1:0)
Branky: 9. vlastní Kopečný, 90.+1 Frydrych. Rozhodčí: J. Beneš – Zoufalý, A. Beneš – Adámková (video). ŽK: Machalík. ČK: 18. Černín (oba Zlín). Diváci: 7901.
Ostrava: Jedlička – Frydrych, Chaluš, Pojezný – Bewene, Musák (87. Planka), Kričfaluši (76. Boula), Sinjavskij (73. Holzer) – Jurečka (73. Owusu), Plavšič – Gning (87. Škrkoň). Trenér: Dvorník.
Zlín: Bachůrek – Kopečný, Černín, Kolář, Pišoja – Nombil, Penkevics (73. Hellebrand) – Pešek (78. Koubek), Cupák (87. Ulbrich), Bartošák (46. Didiba) – Kanu (46. Machalík). Trenér: Červenka.
Slovácko – Mladá Boleslav 0:3
Mladoboleslavští vyhráli ve skupině o záchranu na Slovácku 3:0. O jejich výhře rozhodly dva góly Josefa Koláříka v první půli, výhru po hodině hry pojistil střídající Jiří Klíma.
Středočeši bodovali ve dvanácti z posledních třinácti kol a dostali se do čela skupiny o záchranu. Tým z Uherského Hradiště prohrál po třech utkáních, zůstal čtrnáctý a z této pozice půjde i do baráže.
1. FC Slovácko – FK Mladá Boleslav 0:3 (0:2)
Branky: 17. a 27. Kolářík, 62. Klíma. Rozhodčí: Starý – Slavíček, Ježek – Kvítek (video). Bez karet. Diváci: 2452.
Slovácko: Heča – Ndefe, Stojčevski, Rundič (67. Mulder) – Koscelník, Trávník (46. Havlík), Tetour, Blahút – Kostadinov (46. Krmenčík) – Juroška (77. Suchan), Fiala (46. Marinelli). Trenér: R. Skuhravý.
M. Boleslav: Vorel – Mareš, Králik, Karafiát, Hybš – Donát (82. Zíka), Kozel – Lehký (82. Penner), Langhamer (73. Kostka), Kolářík (73. Šubert) – Kabongo (61. Klíma). Trenér: Majer.
Teplice – Dukla Praha 2:0
Pražská Dukla ve čtvrtém kole nadstavbové skupiny o záchranu prohrála 0:2 v Teplicích a za týden v neděli se v posledním zápase doma utká s Ostravou v souboji o odvrácení přímého sestupu. Utkání na Stínadlech rozhodl gólem v 74. minutě Jan Fortelný, který si připsal 100. start v nejvyšší soutěži.
Pojistku přidal v nastavení střídající ligový debutant Idris Hopi. Pražané hráli od 65. minuty bez vyloučeného Kevina-Prince Milly, v závěru uviděl červenou kartu i jeho spoluhráč Eric Hunal.
FK Teplice – Dukla Praha 2:0 (0:0)
Branky: 74. Fortelný, 90.+5 Hopi. Rozhodčí: Berka – Kubr, Vlček - Kocourek (video). ŽK: Trmal, Švanda, Náprstek – Kozma. ČK: 65. Milla, 87. Hunal (oba Dukla). Diváci: 2854.
Teplice: Trmal – L. Mareček, Halinský, Večerka – Švanda (46. Riznič), Bílek, Kodeš (46. Náprstek), Radosta – D. Mareček (60. Fortelný) – Kozák (60. Hopi), Zlatohlávek (87. Audinis). Trenér: Frťala.
Dukla: Bačkovský – Kozma, Hunal, Traoré (83. Hašek), Purzitidis – Tijani (83. Pekhart), Velasquez – Mikuš (60. Kreiker), Gilbert (87. Penxa), Čermák – Milla. Trenér: Šustr.