Japonský šok na pokračování, porazili Španělsko a postupují oba týmy

Postupem do vyřazovací části navázali na osmifinálovou účast z minulého šampionátu. Španělé prohráli po čtyřech zápasech, v play-off ale nebudou chybět popáté z posledních šesti MS.

Japonci se postarali o další překvapení šampionátu a po Německu, které na turnaji navzdory výhře 4:2 nad Kostarikou na turnaji končí, porazili dalšího evropského giganta. "Všichni mluví o zázraku, ale já to tak nevidím. Byli jsme agresivnější, zasloužili jsme si vyhrát. Teď chceme poprvé v historii postoupit do čtvrtfinále," řekl po utkání střelec vítězného gólu Tanaka.

Mistry světa z roku 2010 poslal v Dauhá do vedení v 11. minutě útočník Álvaro Morata, jenž se prosadil i ve třetím utkání na šampionátu a se třemi góly se dotáhl do čela tabulky střelců. Ve 48. a 51. minutě ale skóre otočili střídající Ricu Doan a další záložník Ao Tanaka.

Morata mohl přidat druhý zásah v 23. minutě, kdy jeho střelu ve skluzu tentokrát Gonda zneškodnil. První poločas se jinak hrál bez větších šancí. Španělé drželi míč 78 procent hracího času a Japonci, kteří potřebovali k udržení naděje na postup minimálně bod, se hlavně bránili. To jim zkomplikoval závěr úvodního dějství, kdy inkasovali žlutou kartu v rychlém sledu všichni tři stopeři.

Podobný vývoj včetně stejného skóre měla i první půle utkání Japonsko - Německo (2:1), a i dnes dosáhl asijský celek na obrat po změně stran. Ve 48. minutě vyrovnal Doan, jehož ránu na přední tyč nedokázal Simon vytěsnit mimo tři tyče. Záložník Freiburgu se z pozice střídajícího hráče trefil i proti Německu.

Vzápětí další nový muž na hřišti Mitoma našel před brankou skórujícího Tanaku. Gól musel potvrdit videorozhodčí, jelikož fotbalista Brightonu stihl odcentrovat jen těsně předtím, než míč celým objemem opustil hrací plochu.

"Na pět minut jsme úplně ztratili kontrolu nad zápasem, zpanikařili jsme. Kdyby soupeř potřeboval vstřelit ještě třetí gól, povedlo by se mu to. Vrátili jsme se do utkání jen díky tomu, že Japonsku stačilo těsné vedení," nešetřil kritikou španělský kouč Luis Enrique.

Favorit si ve zbytku utkání vypracoval už jen jednu gólovou příležitost, ačkoliv se vzhledem k průběžnému stavu souběžně hraného duelu Kostarika - Německo ocitl chvíli i mimo postupové příčky. V 90. minutě se Olmo po pohledné kombinaci ocitl sám před Gondou, trefil ale jen připraveného japonského brankáře.

"Mrzí mě to, chtěl jsem skupinu vyhrát. Tenhle zápas pro nás musí být varováním. Musíme hrát lépe," řekl Enrique.