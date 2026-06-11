Fotbal fokus s Karlem Poborským: Korejci v aklimatizaci tři kroky napřed. A co bizarní zákulisí?

Český národní tým vstupuje do ostře sledovaného mistrovství světa zápasem proti Jižní Koreji. Jaké nálady panují přímo v dějišti šampionátu? V nové epizodě podcastu Fotbal Fokus natáčené přímo v mexické Guadalajaře se k mikrofonu posadila fotbalová legenda Karel Poborský. Ptá se Ondřej Nováček.
Zvláštní až drsné podmínky. Čeští reprezentanti se musejí potýkat s logistickými specifiky extrémními přelety. Tréninkové centrum v Mexiku připomíná „areál JZD“. Jak se tým Miroslava Koubka vyrovná s obrovskými teplotní skoky z mexického vedra do klimatizovaných „ledniček“?
Proč jsou podle Poborského Korejci o tři kroky napřed a jak vidí šance národního týmu na postup ze skupiny? Kdo jsou pro něj největší favoriti turnaje, kde hledat černého koně? Jaký má názor na FIFA gigantismus? A co si řekl při setkání s kapitánem Ladislavem Krejčím?
Máme za sebou akreditaci. Kdybys to měl i zhodnotit, skřípal jsi zubama, anebo se ta fronta dala vydržet?
Člověk vydrží všechno. Ale když jsme zjistili, jak je to přihlouplé, že ve frontě byly dvě fronty, lidi se míchali mezi sebou. Bohužel místní to nějak nepobrali. Vlastně ve finále mně to zabralo pět minut. Kdyby ty fronty byly dvě, tak bychom jenom proběhli, takhle nám to zabralo, nevím, tři čtvrtě hodiny v tom vedru.
Ty jsi sám mistrovství světa zažil v roce 2006. Konalo se v Německu, dalo by se říci, pro tebe třeba po hříchu? Nepředstavovali jste si se spoluhráči tehdy třeba trošku exotičtější zemi?
Je pravda, že Německo známe. Je to Evropa, dojeli jsme tam autobusem. Nic nás tam nepřekvapilo. Tady je to velká neznámá, musím říct. Tady to dělají tři země: Kanada, Amerika, Mexiko. Obrovské rozdíly jak ve výškách, v časových pásmech, v klimatických podmínkách. Takže je to obrovský test.
Čeká nás Korejská republika. Jak moc velký benefit pro Korejce to je, že ty dva zápasy hrají právě v Mexiku, dokonce ve stejném městě, v Guadalajaře? Navíc se připravovali ve vysokohorském prostředí, v Utahu, a teď už jsou i nějaký čas vlastně v Mexiku. Tak nejsou tímhle trošku o krok, nebo možná dokonce o dva kroky napřed?
Jsou pořád o tři kroky napřed, protože jsou už aklimatizovaní na tu výšku. Nemusí cestovat mezi těmi zápasy. Takže jim odpadá to, to opravdu únavné cestování, které tady je s těmi hodinovými přelety. Z určitého pohledu by se dalo říct, že pro nás to není fér. Ale nebudeme kňučet, ta pravidla byla daná dopředu. My, kdybychom postoupili dřív, tak jsme někde jinde. Tak to prostě je. My jsme rádi, že tady jsme. A kluci jsou určitě připravení. Uvidíme, jak to s nimi zamává, zacvičí i co se vlastně stane.
Viděl jsem, že ses na otevřeném tréninku zdravil s kapitánem Láďou Krejčím. Co jste si pověděli?
Jenom jak se má, jak je na tom. Láďa říkal, že je to náročné cestování, že jsou z toho taky docela zamotaní, což je logické. A že jsou připravení, zítra jsou schopní do toho dát všechno. Což nepochybuju. A těším se na to, co nám přivedou.
Mám rád tipovačky, tak tě poprosím o tvůj tip. Kdo bude nejlepším střelcem turnaje? A zároveň, na koho z českého týmu, na jakého hráče se při tom úvodním utkání nejvíc zaměříš? Kdo tě zajímá?
Francie má hodně nabitý útok a mohla by dojít daleko. Tak by to mohl být Mbappé. A hráče, které budu opravdu sledovat, jsou asi dva: Patrik Schick vepředu. Je skvělý a je výjimečný v zakončení. Potřebuje servis, tak uvidíme, jestli mu ho kluci dají. A Láďa Krejčí. Už ukázal, že je to hráč, který je topový. Jsem zvědavý, jestli mu tenhle turnaj pomůže někam k další, lepší cestě.
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