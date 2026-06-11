Krejčí: Máme jasnou vizi a cíl, za tím si půjdeme. Budeme rádi za každého fanouška

Kapitán českých fotbalistů Ladislav Krejčí věří, že si do světového šampionátu tým přenese dobré výkony z posledních utkání. V duelu proti Koreji ho čeká souboj se spoluhráčem z Wolverhamptonu Hwang Hi-čchanem.
Národní tým v pátek nad ránem středoevropského času zasáhne do mistrovství světa po dlouhých 20 letech od dosud jediné účasti v samostatné historii. „Jsme ready, natěšení a nemůžeme se dočkat, až všechno odstartuje,“ citoval web FAČR Krejčího před předzápasovým tréninkem.
Jeho celek před vstupem do šampionátu drží šestizápasovou sérii neporazitelnosti, na mistrovství postoupil v březnovém play-off přes Irsko a Dánsko po penaltových rozstřelech. „Máme svoje silné stránky, na které spoléháme a jsme si jich vědomi. Ty nás zdobily v posledních zápasech a přenést to chceme i do turnaje. Máme jasnou vizi a cíl, za tím si půjdeme,“ prohlásil Krejčí.
Přímo na trávníku by se měl potkat s klubovým spoluhráčem, očekává se, že útočník Hwang Hi-čchan nebude chybět v základní sestavě.
„Řešili jsme to od chvíle, kdy bylo jasné, že půjdeme ve skupině právě na Jižní Koreu. Ale v podstatě to skončilo po sezoně, teď se už každý koncentruje na to, co přijde. Napsali jsme si jednu zprávu, tím to hasne. Určitě se pobavíme po zápase,“ řekl Krejčí.
Předzápasový trénink mužstvo absolvovalo netradičně mimo hlavní stadion. Arénu pro téměř 50 tisíc diváků, kde se bude hrát, si celý tým pouze prohlédl. „Nemyslím si, že by to měla být komplikace,“ poznamenal Krejčí.
Hráči se po trávníku hlavního stadionu jen prošli. „Mám srovnání třeba se španělskou ligou a hřiště, na nichž ve Spojených státech i zde v Mexiku trénujeme, mi připomínají podmínky z La Ligy. Absolvovali jsme na tom už dost tréninků, abychom si zvykli, to nebude problém,“ řekl Krejčí.
Bývalý hráč španělské Girony věří, že se tým vyrovná i s nadmořskou výškou zhruba 1600 metrů. „Před chvíli jsme přijeli, zatím je všechno v pohodě. Uvidíme v samotném zápase,“ prohlásil Krejčí.
Je zvědavý, kolik dorazí do hlediště Čechů. Příznivci vykoupili většinu z kvóty 2379 vstupenek pro FAČR, další fanoušci mohou být i v jiných sektorech.
„Sami jsme v očekávání. Asi si úplně nedokážeme představit, jak to bude vypadat na stadionu. Samozřejmě budeme rádi za každého fanouška, který nás sem přijde podpořit. Moc si toho vážíme. Stejně jako podpory v Česku. Vnímáme ji, posíláme pozdravy a děkujeme za to,“ řekl Krejčí.
Krátce před šampionátem o něm jeden z neúspěšnějších českých rapperů Calin s producentem NobodyListen vydali píseň s názvem Krejčí, kde připomněli i hráčovy začátky v Rosicích u Brna. „Nemám slov, díky, mašino,“ uvedl Krejčí na instagramu.