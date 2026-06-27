Souboje v základních skupinách světového šampionátu vrcholí. Vyřazení odvrací Chorvatsko, které podle všeho potřebuje proti Ghaně bodovat. Anglie hájí první místo ve skupině L. V přímém souboji o nejlepší pozici pro vyřazovací fázi se ve skupině K utkají dosud vedoucí Kolumbie a Portugalsko. DR Kongo může pomýšlet na historický postup. Argentinští obhájci zlata narazí na již vyřazené Jordánsko. Trenér Lionel Scaloni nechá odpočívat řadu opor v čele se jmenovcem Messim. Na ČT sport sledujte v rychlém sledu za sebou utkání Chorvatsko – Ghana, DR Kongo – Uzbekistán a Jordánsko – Argentina.
Skóre utkání Chorvatska s Ghanou, které se od začátku neslo ve velmi opatrném tónu otevřel v 31. minutě přesnou dalekou ranou Petar Sučič.
Chorvatsko má na kontě tři body za výhru 1:0 nad Panamou. Porážka v závěrečném kole by mu pravděpodobně nestačila k udržení jedné z osmi postupových pozic v tabulce týmů, které obsadí ve skupinách třetí místo.
Ghana je na tom o bod lépe s takřka jistým postupem. Může tak ještě zaútočit na Anglii, s níž remizovala 0:0. Albion má stejně bodů a o gól lepší skóre.