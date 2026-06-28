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SESTŘIHKanada srazila JAR v nastaveném čase a je první v osmifinále MS


před 3 hhodinami|Zdroj: ČTK

Zaslouženou výhru uhráli fotbalisté Kanady v úvodním zápase play-off světového šampionátu. V Los Angeles měl tým spolupořádající země nad Jihoafričany většinu zápasu navrch, ale šance Kanaďané dlouho neproměňovali. Až ve druhé minutě nastaveného času napřáhl před vápnem soupeře Estáquio a trefil se přesně k pravé tyči.

Kanaďané proti týmu, který ve skupině remizoval s Čechy 1:1, herně dominovali od úvodního hvizdu. V první gólové šanci se ve 22. minutě octl Cornelius, jehož hlavu našel centrem z přímého kopu Eustáquio, kanadský obránce ale z malého vápna hlavičkoval přesně do míst, kde stál brankář Williams.

Ve 43. minutě Jihoafričané přežili několik šancí soupeře. Po rohovém kopu Eustáquia obránce Bombito už překonal Williamse, na brankové čáře ale zasáhl Modiba. Míč se následně odrazil přímo k nohám Buchanana, ten však zblízka opět nedokázal prostřelit jihoafrického gólmana. Jen o pár desítek sekund později se Kanaďané dožadovali penalty po zákroku na Laryea, ale rozhodčí Pinheiro nepískal.

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Sestřih utkání Jihoafrická republika - Kanada
Zdroj: ČT sport

V podobném gardu zápas pokračoval i po přestávce. V 64. minutě kanadský záložník Sigur průnikovou přihrávkou vyslal do samostatného úniku Oluwaseyie, tomu ale střeleckou pozici ještě ztížil obránce Okon a šestadvacetiletý útočník Villarrealu trefil jen vyběhnutého brankáře JAR. Od něj se však odrazil míč přesně do dráhy dobíhajícího Jonathana Davida, který mohl zakončit do prázdné branky, na poslední chvíli ale míč ukopl na roh obránce Mbokazi.

V 75. minutě se poprvé na šampionátu do hry dostal kanadský kapitán Alphonso Davies, jehož ve skupinové fázi nepustilo na hřiště zranění stehenního svalu ze závěru sezony. A levý bek Bayernu Mnichov o sobě dal vědět už po třech minutách: ve vápně přihrávkou vybídl ke skórování Jonathana Davida, kanadská ofenzivní hvězda ale z úhlu opět nechala vyniknout Williamse.

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Velká šance Kanaďanů v závěru první půle
Zdroj: ČT sport

Brankář jihoafrického Mamelodi Sundowns nakonec přeci jen kapituloval ve druhé minutě nastavení. Shaffelburgův centr z pravé strany obránce Okon sice zvládl odvrátit, jenže pouze k Eustáquiovi, ten si na hranici vápna míč zpracoval hrudí a tvrdou přízemní střelou vymetl spodní roh Williamsovy branky.

Kanaďané v osmifinále narazí na vítěze zápasu Nizozemsko – Maroko, znovu nastoupí 4. července v Houstonu od 19:00 SELČ. Jihoafrická republika se tak při premiérovém postupu do vyřazovací části MS loučí hned v jejím úvodu.

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Na fotbalovém MS startuje play-off
Zdroj: ČT sport

Jihoafrická republika – Kanada 0:1 (0:0)

Branka: 90.+2 Eustáquio. Rozhodčí: Pinheiro – Jesus, Maia (všichni Portug.) – Del Cerro Grande (video, Šp.). ŽK: Saliba, Sigur (oba Kan.). Diváci: 69 237.

Jihoafrická republika: Williams – Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba – Mokoena, Sithole – Maseko (86. Moremi), Mofokeng (46. Mbatha), Appollis – Makgopa (86. Rayners). Trenér: Broos.

Kanada: Crépeau – Johnston, Bombito (59. De Fougerolles), Cornelius, Laryea – Buchanan (75. Davies), Saliba (59. Sigur), Eustáquio, Millar (70. Shaffelburg) – J. David, Oluwaseyi (70. P. David). Trenér: Marsch.

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