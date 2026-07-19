Mládí vs. zkušenost v jedinečném souboji o titul. Převezme Yamal štafetu po Messim?

Očekávané finále mistrovství světa mezi Španělskem a Argentinou je tady. Zatímco poslední evropští šampioni vyhlíží další titul ze světového šampionátu od roku 2010, jihoameričtí obhájci zlata z Kataru mohou přidat už čtvrtý triumf v historii. Přímý přenos utkání s předzápasovým studiem sledujte na ČT sport a ČT sport Plus od 19:10, od 21:00 nabídne ČT sport Plus také speciální streamy s multiview a live statistikami.
Oba finalisté na turnaji ještě neprohráli. Španělsko po bezbrankové remíze s Kapverdami v úvodu skupiny už poté nezaváhalo, ve vyřazovací fázi postupně porazilo Rakousko 3:0, Portugalsko 1:0, Belgii 2:1 a Francii 2:0.
Španělé, kteří neprohráli v základní době 37 zápasů po sobě a vyrovnali evropský rekord Itálie, mají navíc s jediným inkasovaným gólem nejlepší obranu na turnaji.
„Jsme ve finále mistrovství světa teprve podruhé v historii, znamená to pro nás ohromně moc. Je neskutečně těžké se sem dostat, ale když už jsme ve finále, chceme vyhrát. Jdeme si pro titul,“ řekl španělský kapitán Rodri.
O poznání dramatičtější cestu v play-off mají za sebou Argentinci. Kapverdy zdolali 3:2 po prodloužení, Egypt 3:2, Švýcarsko 3:1 po prodloužení a Anglii 2:1. Proti Egyptu (0:2) a Anglii (0:1) v závěru utkání otočili nepříznivý výsledek.
V součtu s minulým turnajem v Kataru Albiceleste zvítězili na světových šampionátech třináctkrát po sobě, celkem vyhráli už čtrnáctkrát za sebou a podlehli v jediném z posledních 22 duelů.
„Čeká nás nejlepší tým na světě. Ale naše mužstvo prokázalo vyzrálost, aby turnaj vyhrálo. Během šampionátu rosteme. Pokusíme se ještě zlepšit, protože nás čeká asi ještě těžší zápas,“ dodal záložník Manchesteru City Rodri.
Na mundialu se tito soupeři potkají teprve podruhé
Na mistrovství světa se oba soupeři dosud utkali jen před 60 lety, kdy Argentina ve skupině zvítězila 2:1, zbylých 13 vzájemných duelů bylo přípravných. Španělsko vyhrálo tři z posledních čtyř zápasů s jihoamerickým celkem, v březnu 2018 dokonce drtivě 6:1.
Týmy se předloni staly šampiony svých kontinentů, proto se letos v březnu měly utkat v zápase Finalissima. Ten se ale nakonec nehrál kvůli napjaté bezpečnostní situaci na Blízkém východě. Nyní se úřadující mistři Evropy a Jižní Ameriky poprvé v historii poměří ve finále světového šampionátu.
Argentina je v sedmém finále, z toho ve třetím za poslední čtyři turnaje a v boji o zlato má vyrovnanou bilanci tří výher a porážek. Jako teprve třetí země v dějinách může ovládnout šampionát dvakrát po sobě po Itálii (1934 a 1938) a Brazílii (1958 a 1962). Čtvrtým triumfem by na druhém místě historického pořadí dorovnala Německo s Itálií, nejlepší je Brazílie s pěti prvenstvími.
Bude slavit veterán Messi, nebo teenager Yamal?
Argentina znovu spoléhá na kapitána Lionela Messiho. Osminásobný držitel Zlatého míče skóroval v pěti ze sedmi zápasů na turnaji a s osmi góly je druhý za Kylianem Mbappém. Na kapitána Francie aktuálně ztrácí jednu branku i v absolutním pořadí střelců MS, kde má zatím 21 gólů.
V 39 letech pro něj téměř jistě půjde o poslední start na světovém šampionátu, odehraje rekordní 34. zápas. A finále se Španělskem pro něj bude speciální i díky tomu, že dlouhá léta hrával za Barcelonu.
„Španělsko je skvělá reprezentace s vynikajícími hráči a úžasným stylem hry. Tým dobře znám. Znám i jejich hráče, už jsem proti nim nastoupil a sleduji je,“ řekl Messi.
„Několik z nich hraje za Barcelonu – klub, který miluji a fandím mu. Takže je to pro mě výjimečný zápas. Je to finále mistrovství světa, takže předpokládám, že to bude velmi vyrovnané utkání,“ mínil útočník Interu Miami.
Messi se může stát teprve druhým hráčem v historii světových šampionátů, jenž se představí ve třetím finále (2014, 2022 a 2026). Tím prvním byl brazilský obránce Cafu (1994, 1998, 2002). Pokud skóruje, naváže na jediné dva hráče, kteří se dokázali prosadit v zápase o titul na dvou šampionátech v řadě – v minulosti to zvládli pouze Brazilec Vavá (1958 a 1962) a Mbappé (2018 a 2022).
Na opačné straně bude stát Lamine Yamal. Čerstvě devatenáctiletý španělský talent a zástupce Barcelony si na velkých turnajích dál drží skvělou bilanci – na evropském a světovém šampionátu vyhrál všech 12 utkání, do kterých nastoupil v základní sestavě.
Na tomto šampionátu má Yamal na svém kontě sice jen jeden gól, když se prosadil pouze proti Saúdské Arábii ve skupině, ale několikrát zopakoval, že důležitější je pro něj týmový úspěch než individuální statistiky. „Upřímně řečeno, nevadilo by mi vyhrát mistrovství světa, i kdybych vstřelil jen jeden gól. Pokud se staneme mistry světa, asi mi to nikdo nebude vyčítat,“ prohlásil.
Za posledních 60 let na mistrovství světa je Yamal teenagerem s nejvyšším počtem střel (23), střel na bránu (10) a doteků v soupeřově vápně (51). V 19 letech a šesti dnech může být třetím nejmladším hráčem, jenž se objeví ve finále – po Brazilci Pelém (1958, 17 let a 249 dní) a Italovi Giuseppem Bergomim (1982, 18 let a 201 dní). Pokud Yamal s Messim do finále nastoupí, půjde o první případ, kdy na sebe narazí v souboji o titul dva hráči s věkovým rozdílem minimálně dvaceti let.
Messi se s Yamalem střetnou poprvé a zřejmě také naposledy. Znají se přitom už téměř devatenáct let, neboť poprvé se setkali už v prosinci 2007 při akci UNICEF. „Řekl bych, že jsme od té doby trochu vyrostli, já i Leo. Bylo by skvělé zahrát si proti němu finále mistrovství světa, když to nevyšlo ve Finalissimě,“ uvedl nedávno v reakci na slavnou fotku Yamal, jak ho jako půlročního kojence Messi koupe ve vaničce.
Finálový soupeř má velký význam i pro argentinského trenéra Lionela Scaloniho, který na Pyrenejském poloostrově strávil část hráčské kariéry. Za ženu má Španělku, jejich děti se tam narodily a žijí na Mallorce. Současný kouč španělské reprezentace Luis de la Fuente navíc v roce 2017 učil Scaloniho v akademii předtím, než se ujal argentinského týmu.
„Jsem za něj rád, že se Španělskem postoupil do finále. Zaslouží si to, je to skvělý chlap. Doufám, že všechno, co vidíme v jeho národním týmu, uvidíme i v našem. Před finále si volat nebudeme, až po něm,“ řekl s úsměvem Scaloni.
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