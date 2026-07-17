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Finále odřídí Slovinec Vinčič. Španělé na něj mají dobré vzpomínky, Argentinci horší


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Finále MS bude ve slovinské režii. Duel Španělska s Argentinou odřídí rozhodčí Slavko Vinčič. Asistenty mu budou dělat krajané Tomaž Klančnik a Andraž Kovačič, u videa bude Němec Bastian Dankert. Přímý přenos sledujte v neděli už od 19:25 na ČT sport.

Šestačtyřicetiletý Vinčič má zkušenosti s velkými zápasy o trofej. Před dvěma lety rozhodoval finále Ligy mistrů mezi Realem Madrid a Dortmundem, v roce 2022 měl na starost závěrečný souboj Evropské ligy Frankfurt – Rangers.

Na mistrovství světa to pro něj bude celkově šestý zápas, na aktuálním turnaji v USA, Kanadě a Mexiku čtvrtý. Kromě duelů Brazílie – Maroko a Alžírsko – Jordánsko ve skupinové fázi odřídil ještě utkání úvodního kola play-off mezi Mexikem a Ekvádorem. V něm po poradě s Dankertem udělil červenou kartu ekvádorskému obránci Pierovi Hincapiému, který si při hádce s protihráčem zakryl ústa, což nová pravidla nedovolují.

Nahrávám video
Finále MS bude hostit stadion v New Jersey
Zdroj: ČT sport

Vinčič debutoval na MS před čtyřmi roky zápasem Argentiny se Saúdskou Arábií, v němž favorit senzačně prohrál 1:2. Od té doby Jihoameričané vyhráli na světovém šampionátu 13 zápasů v řadě a v neděli mohou obhájit titul.

Španělé mají na slovinského sudího dobré vzpomínky z vítězného Eura 2024, kde byl u výher výběru La Roja ve skupině nad Itálií (1:0) a v semifinále nad Francií (2:1).

Finále na ČT sport a ČT sport Plus

Předzápasové studio startuje už v 19:25. Na ČT sport Plus můžete během utkání sledovat v rámci multipřenosu také pohled s live statistikami a multiview s českým komentářem, navíc ČT sport Plus nabídne i přímý přenos poločasové show.

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