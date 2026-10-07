Messi se rozloučil stylově, pečetil výhru Argentiny

Lionel Messi se rozloučil s reprezentační kariérou ve velkém stylu. V utkání s Beninem se podílel na všech třech gólech. Hvězdný fotbalista v přípravném utkání v Buenos Aires na první dvě branky letošních vicemistrů světa přihrál a skóre zápasu pečetil v 71. minutě z penalty.
Devětatřicetiletý Messi tak před 85 tisíci diváků na stadionu Monumental završil reprezentační kariéru 126. gólem v 208. duelu.
V modrobílém dresu nastupoval jednadvacet let, v roce 2022 dovedl Argentinu k titulu mistra světa, v roce 2014 a letos s ní skončil druhý. Dvakrát se radoval z triumfu na Copě América.
„Možnost nosit tenhle dres přes dvacet let pro mě bylo zdrojem velké hrdosti. Nikdy jsem nepřestal bojovat, nikdy jsem nepřestal do toho dávat maximum. Nejraději bych se vracel pořád, protože hrát za argentinskou reprezentaci je ta nejkrásnější věc, kterou můžete zažít,“ řekl Messi po zápase divákům v proslovu ze středového kruhu.
Messiho reprezentační kariéra v číslech
Messiho reprezentační kariéra v číslech
1 zlato z MS
2 červené karty
3 finále MS (1.)
5 gólů v jednom zápase (5. června 2022 proti Estonsku)
6 závěrečných turnajů MS
8 finále na velkých turnajích (bilance 3:5)
11 hattricků
12 asistencí na MS
21 gólů na MS
34 zápasů na MS
47 sekund trval jeho debut, než byl vyloučen
67 asistencí
126 gólů
208 zápasů
Konec v národním týmu oznámil jeden z nejlepších fotbalistů historie na konci srpna a úterní duel byl jeho plánovanou rozlučkou. Na hřiště Messiho doprovodila manželka a jejich tři synové Thiago, Mateo a Ciro, symbolicky po 10 minutách od výkopu byl na počest jeho čísla zápas přerušen a spoluhráči a soupeři mu gratulovali k úžasné kariéře. Od fanoušků i členů obou týmů se osminásobný držitel Zlatého míče dočkal během večera několikrát ovací vstoje.
„Všichni mi budete chybět. Ale budu na vaší straně, budu fandit národnímu týmu a klukům, co přijdou,“ slíbil Messi. „Když jsme jednotní, jsme silnější než kdokoli jiný a dokážeme překonat cokoli. Čekají nás těžké časy, protože to, co tenhle tým dokázal, nebude jednoduché zopakovat.“
Messiho reprezentační góly
Messiho reprezentační góly
112 levou nohou
12 pravou nohou
2 hlavou
88 ze hry
26 z penalty
12 z přímého kopu
Po bezgólovém prvním poločase otevřel skóre zápasu ve 48. minutě obránce Nicolás Otamendi, jenž zakončil volejem po Messiho rohovém kopu. Také dlouholetý reprezentant Otamendi se tím rozloučil s národním týmem.
Druhou asistenci si Messi připsal v 61. minutě u gólu Nicoláse Paze, jenž z hranice pokutového území zakončil zatočenou střelou levačkou.
Deset minut nato Messi tvrdou ranou z penalty potvrdil svou pozici nejlepšího reprezentačního střelce v argentinské historii a vyvolal tak skandování „Olé, olé, Messi“ plného stadionu.
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Svůj závěrečný reprezentační zápas odehrál Messi ve speciálním dresu s širšími vertikálními pruhy, než jsou v obvyklém designu, obřím argentinským sluncem a zlatou jmenovkou a číslem 10.
Nástupce legendárního Diega Maradony, na jehož úspěchy v národním týmu se mu po letech tápání podařilo navázat triumfem na MS v Kataru, poděkoval spoluhráčům za společné tituly a své následovníky vyzval: „Musíme vybudovat silnou a jednotnou skupinu, protože jsou lidé, kteří nechtějí, aby národní tým uspěl. A tuhle radost jim nesmíme dopřát,“ řekl Messi, jenž pokračuje v klubové kariéře v dresu Interu Miami.
„Jsem hrdý na to, že jsem Argentinec a že jsem si mohl tento sen splnit společně s vámi,“ dodal předtím, než absolvoval sám vítězné kolečko a rozloučil se s diváky na tribunách.
Lionel Messi v reprezentaci
Lionel Messi v reprezentaci
První zápas: 17. srpna 2005 proti Maďarsku
První gól: 1. března 2006 proti Chorvatsku
První zápas a gól na MS: 16. června 2006 proti Srbsku
První hattrick: 29. února 2012 proti Švýcarsku
Stý gól: 28. března 2023 proti Curacau
Poslední zápas na MS: 19. července 2026 proti Španělsku
Poslední zápas a gól: 6. října 2026 proti Beninu