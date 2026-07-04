Messi gólem do sítě Kapverd vylepšil vlastní střelecký rekord. Scaloni ocenil soupeře

Lionel Messi vstřelil úvodní gól utkání mezi Argentinou a Kapverdy, celkově 20. brankou na mistrovství světa si vylepšil svůj vlastní střelecký rekord. Kapitán obhájců titulu se trefil i ve čtvrtém zápase na šampionátu a se sedmi brankami se osamostatnil v čele tabulky střelců. Argentinci vyhráli 3:2 až po prodloužení a v osmifinále vyzvou Egypt.
Messi pokračuje ve sbírání rekordů světového šampionátu. Proti Kapverdám se stal prvním hráčem, který dosáhl 30. startu na MS. Byl to zároveň jeho 27. start v základní sestavě v této soutěži v kariéře, což je rovněž rekord.
Skóroval ve svém osmém zápase na MS po sobě, čímž vylepšil o jedno utkání vlastní rekord. Během této série vstřelil celkem 12 gólů.
Rodák z Rosaria se také stal teprve čtvrtým mužem, který skóroval v pěti po sobě jdoucích vyřazovacích zápasech, po boku Brazilců Leonidase (1934-38) a Vavá (1958-62) a Maďara Györgyho Sarosiho (1934-38). Messi je navíc prvním fotbalistou v historii MS, který vstřelil sedm a více gólů na dvou různých turnajích (2022 a 2026).
Rekordní branka padla v 29. minutě. Krásný centr do šestnáctky adresoval Lisandro Martínez. Messi si míč skvělým prvním dotekem zpracoval, pohotově vystřelil pod břevno a překonal brankáře Vozinhu.
Kapverdy předvedly další heroický výkon a nakonec mistrům světa podlehly až v prodloužení. „Myslím, že jsme soupeře nedokázali dobře presovat, naše linie byly občas dost daleko od sebe. Oni drželi míč a nutili nás běhat. Ale jak jsem mnohokrát řekl a jak tento tým mnohokrát ukázal, bojujeme. A bojovali jsme až do konce,“ uvedl Messi po utkání.
Trenér Lionel Scaloni ocenil soupeře. „Opravdu těžký zápas. Kapverdy dokázaly, že jsou skvělým týmem. Naše mužstvo se ale nikdy nevzdává. Všichni hráči skončili opravdu unavení, protože ze sebe vydali všechno. Tohle je Argentina. Pokud to nechápete, je to těžké. My Argentinci to pochopíme, protože nic nejde snadno,“ řekl kouč.
Kapverdy na šampionátu při svém debutu příjemně překvapily. „Ctíme důstojnost naší země. Dvakrát jsme remizovali s mistry světa (Španělskem a Uruguayí), dotáhli jsme to s Argentinou do prodloužení. Především jsme hrdí na naše hráče, kteří na mistrovství světa předvedli důstojný výkon. Ukázali jsme svou identitu,“ poukázal trenér Bubista.
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