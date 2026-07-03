Manzambi je nejmladší v týmu Švýcarů, ale na MS září. Může dokázat velké věci, chválí jeho idol Xhaka

Když fotbaloví experti hledají objev světového šampionátu, stále častěji zaznívá jméno Johan Manzambi. Švýcarský ofenzivní hráč pomohl svému týmu do osmifinále už třemi góly a dvěma asistencemi. To je pozoruhodná bilance na fotbalistu, kterému je teprve dvacet let a na turnaji začínal jako náhradník.
Rodák ze Ženevy mohl vzhledem k původu matky reprezentovat Kongo, ale už dávno si vybral švýcarský dres. V rozhovoru pro web FIFA ještě před turnajem vzpomínal, jak od svých deseti let chodil do fanouškovské zóny a obdivoval Granita Xhaku. „Připadá mi neuvěřitelné, že jsem ho jako malý sledoval v televizi, a teď hraju po jeho boku. Je to někdo, od koho se člověk může jen učit. Dal mi spoustu rad,“ svěřil se Manzambi.
Švýcarský rekordman v počtu mezistátních zápasů mu poklonu po čtvrteční výhře nad Alžírskem 2:0 ve Vancouveru vrátil. „Chce se neustále zlepšovat a ukazuje to každý den na tréninku. Když máte takové nastavení mysli, můžete dokázat velké věci,“ řekl Xhaka. A fanoušci v zemi helvétského kříže doufají, že by právě Manzambi mohl roli třiatřicetiletého kapitána jednou převzít.
Podobně jako on hraje na pozici označované jako desítka, ale na dresu má přitom devítku, která je obvykle určena pro klasického útočníka. „Když jsem přišel, bylo to číslo volné, tak mi ho dali,“ vysvětlil s úsměvem a dodal: „Myslím, že jsem herně flexibilní a mohu hrát na různých místech.“
Jeho vpád mezi fotbalové hvězdy byl raketový. Ještě před dvěma lety hrál za béčko Freiburgu jen regionální ligu. Ze Servette Ženeva tehdy přestoupil bez jediného zápasu ve švýcarské nejvyšší soutěži. Ale už v minulé sezoně se stal klíčovým hráčem, v Bundeslize dal pět branek a pomohl Freiburgu do finále Evropské ligy. Tam sice jeho tým podlehl Aston Ville, ale Manzambi byl vyhlášen nejlepším mladým hráčem soutěže a převzal trofej, kterou před ním získali Němec Florian Wirtz a Francouz Rayan Cherki.
Po jeho sólu před prvním gólem v síti Alžírska zaznívají hlasy, že by stejnou cenu mohl dostat i na mistrovství světa, kde ji FIFA od roku 2006 uděluje fotbalistovi do 21 let. Stejně tak určitě ještě zesílil zájem Newcastlu o jeho služby, i když cena už podle Transfermarktu vyšplhala na 50 milionů eur, což by z něj udělalo nejdražšího švýcarského fotbalistu všech dob. Překonal by tak svůj vzor, neboť Xhaka přestoupil před deseti lety do Arsenalu za 45 milionů.
Teď ale Manzambiho zajímá hlavně mistrovství světa. „Jakmile jsem podepsal smlouvu s Freiburgem, stalo se pro mě jasným cílem,“ vzpomínal na dobu, kdy o takové poctě mohl jen snít. Trenér Murat Yakin ho teprve přesně před rokem vzal na americké turné v době, kdy měl mladík za sebou jen dva starty za reprezentační jednadvacítku.
Zájezd se vydařil, Švýcaři nastříleli po čtyřech gólech Mexiku i Spojeným státům a mezi střelce se jednou zapsal i nováček. „V tu chvíli mi to připadalo docela normální. Až zpětně, když mi chodily všechny ty zprávy, mi to celé došlo,“ řekl s odstupem času.
V kvalifikaci pak přidal další dvě branky, i když s výjimkou posledního zápasu v Kosovu pokaždé jen střídal. Jako žolík se osvědčil i na šampionátu, když dvěma góly v poslední čtvrthodině zlomil odpor Bosny. A to ho ještě Muharemovič jednou zastavil jen za cenu červené karty.
Proti Kanadě už byl v základu a přesnou trefou a přihrávkou na gól Vargasovi pomohl k výhře 2:1. Experti oceňují jeho dynamiku a rychlost, s níž se dostává do šancí. Před turnajem prohlásil, že by rád měl aspoň jednu asistenci. Původní plán už nejmladší člen švýcarského týmu dávno překročil, a až se v úterý do Vancouveru vrátí, může ho ještě vylepšit.