Cítil jsem gól ve vzduchu, řekl Schick o penaltě s tamponem v nose

"Jsem útočník a chci dávat góly. Zvlášť teď, když mi to tam padá. I proto jsem chtěl na penaltu jít. Kopnul jsem ji tak, jsem jsem chtěl," zdůraznil.

Hlavní rozhodčí Carlos del Cerro Grande ze Španělska následně s pomocí videozáznamu odhalil faul a nařídil pokutový kop, z kterého Schick otevřel skóre. "Cítil jsem ve vzduchu gól a věřil jsem si, takže jsem to vzal na sebe. Úplně mimo jsem nebyl, jen mi tekla krev z nosu."

"Byl jsem otřesený, ale myslel jsem si, že mě (Lovren, pozn. autora) trefil loktem a že to VAR zpětně uvidí," popsal inkriminovanou situaci z první půle, v níž ho chorvatský stoper poslal ve vzdušném souboji na trávník.

Lékaři sice Schickovi krvácení zastavili, ale útočník Leverkusenu se až do konce utkání, ve kterém nakonec odehrál 74 minut, ideálně necítil. "Nedýchalo se mi dobře, ale nějak jsem to zvládl. Ve fotbale se to občas stane," konstatoval střelec, který od vicemistrů světa čekal mnohem víc.

"Zvlášť kvůli tomu, kde jejich hráči působí a jakou mají kvalitu. My jsme perfektně bojovali a snažili se odříznout Modriče, aby tolik netvořil. Ve finále tolik šancí neměli."

Jednu z mála ovšem Chorvaté po individuální akci Ivana Perišiče ve 47. minutě využili a vyrovnali na konečných 1:1. "Možná jsem si mohl stoupnout blíž k míči, aby rychle nerozehráli, ale to už nevrátím. Bod bereme," prohlásil pětadvacetiletý forvard.

Češi se remízou výrazně přiblížil postupu do osmifinále, aktuální zisk čtyř bodů by totiž mohl k místence v play-off stačit bez ohledu na úterní utkání s Anglií. "Jisté ještě nic není. Jsme blízko a uvidíme, jak se to vyvine v ostatních skupinách. Čeká nás náročné cestování. Musíme pořádně zregenerovat a připravit se," zakončil Schick.