Česká cesta Eurem končí i přes Schickův gól ve čtvrtfinále. Dánsko zvítězilo 2:1

"Jsem pyšný na všechny - hráče i realizák. Můžeme odjet s hlavou vztyčenou a čistým svědomím, že jsme pro to udělali maximum. Jsem vážně hrdý na celý tým. Největší síla je v tom, jak držíme při sobě. Nikdo nám před turnajem nevěřil, dneska jsme se semkli. I kluci, co nehráli na turnaji, tak dokázali pořád makat v tréninku a vytvářet skvělou atmosféru. Měli jsme tu něco speciálního," řekl v rozhovoru pro ČT sport Tomáš Vaclík.

"Jsme hodně zklamaní, v kabině byly i slzičky. Osobně jsem na kluky hrdý za to, co se nám podařilo. Jak jsme Dány pustili do vedení, vývoj to ovlivnilo. Maličkosti rozhodovaly o konečném výsledku. Naši hráči prokázali obrovskou vůli, ale gól na prodloužení se nám nepodařilo vstřelit," dodal trenér Jaroslav Šilhavý.

Jeho soubor vstoupil do utkání nejhůře, jak mohl. Po krátké oťukávané Dánové otevřeli skóre hned z první standardní situace. Delaney při rohu, který se ale pravděpodobně neměl kopat, zůstal ve vápně naprosto nepokrytý a hlavičkou pohodlně už v páté minutě zakončil za Vaclíka.