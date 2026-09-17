Fotbal

Mbappé a spol. čelí kritice za gesto s tričkem na podporu Ceuty


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Kylian Mbappé, Vinícius Júnior a Ibrahima Konaté si odmítli pořádně obléknout tričko na podporu obyvatel Ceuty. Hvězdy Realu Madrid si před úterním ligovým zápasem proti Elche sice trička s nápisem „Todos somos caballas“ („Všichni jsme z Ceuty“) navlékly, vyhrnuly si je ale až k hrudi, takže nebyl k přečtení celý text. Poté si je fotbalisté sundali ještě dřív, než si potřásli rukou s protihráči a rozhodčím. Hráči obou týmů si měli trička obléci při rozcvičování.

Po zápase se k tomu hráči nevyjádřili, ale ve středu Mbappé v rozhovoru pro deník AS řekl, že chtěl svým gestem podpořit i migranty. Kapitán francouzské reprezentace se narodil v Paříži, ale jeho matka je alžírského původu a otec přišel do Francie z Kamerunu. „Především chci říct, že plně soucítím s Ceutou a všemi oběťmi. Ale také jsem chtěl projevit podporu všem migrantům, kteří přišli o život, a těm, kteří čelí hrozným podmínkám,“ uvedl Mbappé.

Do španělské Ceuty na severu Afriky na konci července nelegálně vniklo až 80 000 lidí z Maroka. Zhruba stovka lidí se při pokusu přeplavat do Ceuty utopila. Drtivá většina lidí se brzy vrátila, v Ceutě podle odhadů zůstalo několik tisíc migrantů.

„Dostal jsem se do složité situace, protože si někdo může myslet, že jsem proti lidem v Ceutě. Naprosto ne. Nic proti nim nemám a stoprocentně je ve svých myšlenkách podporuju. Ale také jsem chtěl poukázat na všechny, kdo trpí. Nakonec, jsem člověk, a nechci klást jednoho trpícího člověka nad jiného,“ dodal Mbappé.

Gesto trojice hráčů Realu vyvolalo bouřlivé debaty ve španělských médiích a na sociálních sítích. Mbappého a spol. také za nedostatečnou solidaritu s obyvateli Ceuty kritizují politici z konzervativních a krajně pravicových kruhů, jež totéž vyčítají levicové vládě premiéra Pedra Sáncheze.

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