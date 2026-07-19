Mrzí nás to kvůli trenérovi, chtěli jsme mu dát dárek na rozloučenou, litoval Mbappé

Nejlepší střelec historie světových šampionátů Kylian Mbappé by svůj čerstvý rekord vyměnil za vítěznou rozlučku s trenérem Didierem Deschampsem a účast v dalším finále, na které francouzští fotbalisté nedosáhli. Řekl to po bláznivém utkání o třetí místo, v němž jeho tým podlehl 4:6 Anglii.
Sedmadvacetiletý útočník dal dva góly a přiblížil se zisku Zlaté kopačky pro kanonýra mistrovství, zároveň ale nepochybuje, že se jeho konkurent Lionel Messi z Argentiny prosadí ve finále proti Španělsku.
Mbappé má na kontě 22 branek na světových šampionátech. Na tom aktuálním jich nasázel 10, což se před ním podařilo jen třem hráčům v historii, naposledy v roce 1970 Gerdu Müllerovi z Německa.
O 12 let starší Messi má celkově 21 gólů, na turnaji v Americe zaznamenal zatím osm zásahů. „Leo pokaždé skóruje, určitě se mu to podaří i ve finále,“ podotkl Mbappé v rozhovoru pro televizi M6.
„Já se jen snažím pomoct týmu. Rekord je pěkný z hlediska celé kariéry, ale teď o něm moc nepřemýšlím. Rozhodně bych radši hrál ve finále,“ připomněl semifinálovou porážku se Španělskem.
Mistři světa z roku 2018 a stále ještě úřadující vicemistři mohli v sobotu zkompletovat medailovou sbírku z MS, proti Anglii ale prožili hororovou první půli.
Trenér Didier Deschamps, pro kterého to byl po 14 letech ve funkci poslední zápas na lavičce Les Bleus, udělal za stavu 0:4 čtyři změny v sestavě a jeho tým zahájil po změně stran stíhací jízdu.
V 66. minutě už to bylo 3:4 a Francouzi měli spoustu šancí na srovnání. Albion ale nakonec náskok uhájil i díky hattricku Bukaya Saky.
„Chápu, že někteří fanoušci považovali první poločas za špatný vtip. Ale jsme také jen lidé. Byli jsme jako opaření, po přestávce jsme ale zase začali hrát jako špičkové mužstvo,“ uvedl Mbappé.
„Mrzí nás to i kvůli trenérovi. Chtěli jsme vyhrát i kvůli němu, abychom mu dali dárek na rozloučenou. Bohužel první poločas jsme nezvládli, takhle jsme to rozhodně nechtěli,“ mrzelo hvězdu Realu Madrid.
Mbappé na aktuálním MS těžil ze spolupráce s Michaelem Olisem, záložník Bayernu Mnichov svému kapitánovi připravil pět branek.
Celkem nasbíral sedm gólových asistencí, což se od šampionátu v roce 1966, kam sahají podrobné statistiky společnosti Opta, nikomu nepodařilo.