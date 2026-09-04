Fotbal

Real poprvé po návratu Mourinha prohrál, Mbappé neproměnil penaltu


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

José Mourinho utrpěl první porážku po návratu na lavičku Realu Madrid. Bílý balet ve 4. kole španělské ligy nevyužil řadu šancí a podlehl na hřišti Betisu Sevilla 0:1. Kylian Mbappé mohl ve čtvrté nastavené minutě vyrovnat, pokutový kop nařízený za faul na Viníciuse Júniora ale neproměnil.

Betis poslal do vedení v 81. minutě irský útočník Troy Parrott, který dal po rohu první gól v dresu sevillského týmu po přestupu z Alkmaaru.

Vyrovnávací trefa Carlose Espího efektními nůžkami o pět minut později kvůli ofsajdu neplatila a přehlídku nevyužitých šancí Realu završil Mbappé zahozenou penaltou.

Real je v neúplné tabulce druhý o skóre před dnešním soupeřem. Devět bodů má i vedoucí Barcelona, navíc má ale zápas k dobru.

Španělská fotbalová liga – 4. kolo:

Betis – Real Madrid 1:0 (81. Parrott).

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