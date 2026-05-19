Fotbal

Kliment absolvoval operaci, o šampionát přijde


před 4 hhodinami|Zdroj: ČTK

Jan Kliment si za reprezentaci na nadcházejícím mistrovství světa v Americe nezahraje. Dvaatřicetiletý útočník Sigmy Olomouc, který byl v předběžné širší nominaci na šampionát, podstoupil operaci na levé noze a letní přestávku využije pro přípravu na příští sezonu.

Reprezentační trenér Miroslav Koubek v minulém týdnu oznámil širší nominaci čítající 54 jmen. Kliment je po plzeňském obránci Václavu Jemelkovi druhým hráčem, který vypadl ze zdravotních důvodů a šampionátu se jistě nezúčastní.

Olomouckému útočníkovi lékaři v úterý vyoperovali z levé nohy destičku, která mu zpevňovala kost po vážném zranění z minulé sezony. Kliment vloni v dubnu po zákroku od protihráče utrpěl zlomeninu a k zápasům naskočil až na konci podzimní části sezony.

Herně ani zdravotně nejsem připravený, uznává Kliment

„Mrzí mě, že se nebudu moct o šampionát porvat. I přesto jsem se rozhodl odmítnout účast na kempu před mistrovstvím. Musel jsem k celé věci přistoupit zodpovědně a přiznat si, že herně ani zdravotně na to nejsem připravený,“ uvedl Kliment na webu Sigmy Olomouc.

„Nebylo to snadné rozhodnutí. Ale nakonec jsem po zvážení všech okolností dospěl k závěru, že bude lepší, když letní přestávku využiju k tomu, abych byl zdravotně co nejlépe nachystaný na začátek přípravy,“ dodal kapitán Sigmy, který má v reprezentaci na kontě deset startů a jeden gól. V březnu nechyběl v týmu při úspěšné baráži o šampionát.

Kliment přijde také o víkendový závěrečný zápas prvoligové sezony, odvetu finále play-off o umístění proti Karviné. „Rozhodnutí bylo na Honzovi. Nakonec jsme se dohodli, že mu dáme dřívější volno a dopřejeme mu dostatek času, aby se mohl dát zdravotně do pořádku a maximálně se připravit na letní přípravu,“ řekl trenér Sigmy Pavel Hapal.

Reprezentace ve čtvrtek zveřejní jména 29 až 30 hráčů, kteří se o týden později budou hlásit na srazu před mistrovstvím světa. Po přípravném utkání s Kosovem, které český tým odehraje 31. května v Praze na Letné, oznámí Koubek konečnou šestadvacetičlennou nominaci na šampionát. Poté mužstvo odletí do Ameriky a 4. června nastoupí v New Jersey ke generálce, zřejmě proti Guatemale.

