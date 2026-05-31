Marquinhos místo oslav utěšoval protihráče. Je to gentleman, smekl Ödegaard

Působivý okamžik nabídl bezprostřední konec finále fotbalové Ligy mistrů. Obránce Arsenalu Gabriel v penaltovém rozstřelu neuspěl, čímž Paris St. Germain obhájil trofej. Hráči vítězného týmu okamžitě začali slavit, jejich kapitán Marquinhos se však namísto oslav nejprve vydal utěšit neúspěšného exekutora a svého spoluhráče z brazilské reprezentace. Kapitán londýnského týmu Martin Ödegaard označil stopera Pařížanů za gentlemana.
Na jedné straně obrovská radost hráčů PSG a naopak Gabrielovo zklamání poté, co přestřelil. Celek z francouzské metropole díky tomu vyhrál na penalty 4:3, v normální hrací době i po prodloužení skončil zápas v Budapešti 1:1.
Kolem Gabriela po neproměněné penaltě okamžitě proběhli radující se hráči PSG, Marquinhos ale nejprve přišel k němu a začal ho utěšovat. „Je to gentleman. Jde pravděpodobně o jednoho z nejzkušenějších aktivních hráčů,“ řekl Ödegaard.
Dvaatřicetiletý Marquinhos dobře věděl, jak se Gabriel cítí. V kariéře totiž prožil navlas stejnou situaci. Na mistrovství světa 2022 v penaltovém rozstřelu proti Chorvatsku trefil tyč, čímž poslal soupeře do semifinále. „Zažil obě strany. Ví, čím si teď procházíme,“ uvedl Ödegaard.
Sám neskrýval po finále smutek, prohru však bral s nadhledem. „Teď to bolí, ale když se na to podíváte v širších souvislostech, prožili jsme neuvěřitelnou sezonu. Vyhráli jsme anglickou ligu po 22 letech a v Lize mistrů jsme byli vítězství velmi blízko,“ prohlásil sedmadvacetiletý Nor.