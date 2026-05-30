Pohár pro vítěze Ligy mistrů pozvedli hráči PSG. Finále rozhodli v penaltách

Až do penaltového rozstřelu došlo finále fotbalové Ligy mistrů mezi PSG a Arsenalem. V něm se nakonec radoval francouzský celek. Rozhodla pátá série, ve které se nejprve prosadil Lucas Beraldo a následně Gabriel pouze přestřelil. PSG tak obhájilo triumf v soutěži teprve jako druhý tým v její moderní éře po výhře 4:3 na penalty.
Do zápasu vstoupil výrazně lépe Arsenal, který se po šesti minutách dostal do vedení, když Kai Havertz nekompromisně zakončil z blízka míč pod horní tyč branky.
Od té doby Arsenal spoléhal hlavně na pevnou obranu, která nedovolovala pařížskému týmu vytvářet si velké šance.
V 65. minutě však PSG vybojovalo penaltu, kterou proměnil Ousmane Dembélé. Další gól ani jeden z celků v základní hrací době ani v prodloužení nepřidal a rozhodovaly tak až penalty.
V nich se do výhody dostaly po dvou sériích hráči PSG, když Eberechi Eze minul branku. Následně však David Raya zlikvidoval pokus Nuna Mendese a Declan Rice znovu vyrovnal stav.
Definitivní rozhodnutí nakonec přinesla pátá série. Nejprve Lucas Beraldo proměnil a dostal pod tlak svého krajana z Brazílie Gabriela. Ten ho neustál a přestřelil.
Pařížané uspěli ve druhém ze tří finále LM, v roce 2020 podlehli Bayernu Mnichov a loni rozdrtili Inter Milán 5:0. Naopak Arsenal prohrál i druhý závěrečný souboj v „milionářské“ soutěži, před 20 lety nestačil v dlouhém oslabení na Barcelonu.
Kanonýři zároveň nedokonali nadvládu anglických klubů v pohárech. Evropskou ligu ovládla Aston Villa a Konferenční ligu jiný londýnský tým Crystal Palace.