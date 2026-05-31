Tohle vítězství je ještě větší než to loňské, přiznal Enrique

Luis Enrique si myslí, že sobotní vítězství Paris St. Germain v Lize mistrů je ještě větší než to loňské. Vzhledem k průběhu sezony považuje výhru nad Arsenalem v penaltovém rozstřelu za zaslouženou. Šestapadesátiletý Španěl je teprve pátým koučem se třemi triumfy v Poháru mistrů evropských zemí/Lize mistrů, za legendu se však nepovažuje.
Pařížané v minulém ročníku ovládli soutěž poprvé, Inter Milán rozdrtili 5:0. Na obhajobu trofeje se nadřeli výrazně víc.
Arsenal vedl v Budapešti už po šesti minutách zásluhou Kaie Havertze, v 65. minutě srovnal z penalty Ousmane Dembélé a stav 1:1 zůstal až do konce normální hrací doby i po prodloužení. Na penalty PSG vyhrál 4:3.
„Je to ještě větší vítězství (než loni), protože jsme čelili Arsenalu. Pro nás jako tým i město je neuvěřitelné znovu vyhrát. Myslím si, že jsme si to za průběh sezony zasloužili, i když finále bylo velmi vyrovnané,“ uvedl Enrique.
Souboj v maďarské metropoli ho stál mnoho sil. „Mé pocity jsou smíšené. Nadšení, únava, všechno. Tohle je ale nejlepší chvíle sezony. Jsme pořád šampioni, dvakrát za sebou. Je to úžasné. Pokusíme se sem (do finále) dostat i příští rok, proč ne?“ podotkl rodák z Gijónu.
Celek z francouzské metropole obhájil „ušatý“ pohár teprve jako druhý tým v moderní éře LM datující se od sezony 1992/93 po Realu Madrid. Bílý balet triumfoval dokonce třikrát po sobě v letech 2016 až 2018.
„Obhajoba trofeje je neuvěřitelná. Bylo to opravdu těžké. Jsme hrdí na své příznivce a všechny, co stojí za klubem. Máme velkou radost. Teď je na čase slavit,“ prohlásil Enrique.
Jako první španělský trenér vyhrál PMEZ/LM ve dvou sezonách po sobě, předtím se to naposledy povedlo Josému Villalongovi v letech 1956 a 1957 s Realem Madrid.
Enrique se zařadil do vybrané společnosti. Třikrát dovedli své mužstvo k vítězství v i trenéři Bob Paisley (Liverpool), Zinédine Zidane (Real), Pep Guardiola (dvakrát Barcelona a jednou Manchester City). Rekordmanem je s pěti triumfy Carlo Ancelotii (dvakrát AC Milán a třikrát Real).
Enrique se ale nepovažuje za legendu. „To mě nezajímá. Vyhrál jsem jen třikrát, takže se musím zlepšit. Budu usilovat o čtvrtou trofej,“ mínil bývalý hráč Realu či Barcelony.
Jeho kvality ocenil i prezident klubu Násir Chelajfí. „Je velmi, velmi výjimečný. Jako trenér i člověk. Je fantastický. Je to nejlepší trenér na světě. S týmem odvedl úžasnou práci. Rád bych poděkoval i hráčům PSG. Triumf patří jim. Do tohoto projektu dali vše,“ řekl katarský funkcionář.