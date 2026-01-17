Fotbal

Manchester United s novým trenérem přehrál v městském derby City


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Michael Carrick v pozici trenéra Manchesteru United začal vítězně. Jeho svěřenci si v anglické fotbalové lize poradili s městským rivalem City 2:0. O třech bodech rozhodli ve druhém poločase, kdy se trefili Bryan Mbeumo a Patrick Dorgu. United zvítězili po třech remízách. Naopak City čekají na plný bodový příděl již čtyři zápasy.

Carrick převzal mužstvo ve čtvrtek po Darrenu Fletcherovi, který dočasně nahradil odvolaného Rúbena Amorima, a měl by United vést minimálně do konce sezony. Jeho svěřenci mohli jít v šlágru do vedení už po třech minutách, jenže stoper Maguire hlavičkoval po rohovém kopu Fernandese jen do břevna. V dalším průběhu prvního poločasu Rudým ďáblům rozhodčí neuznali dva góly kvůli těsným ofsajdům.

V 65. minutě se ale trefil kamerunský navrátilec z afrického šampionátu Mbeumo, který po přihrávce Fernandese úspěšně zakončil rychlý protiútok. O jedenáct minut později využil přízemní centr střídajícího Cunhy Dán Dorgu a s přispěním tyče zvýšil.

Manchester City v zápase častěji držel míč na kopačkách, ale výrazné brankové příležitosti si nevypracoval. V závěru mohli svěřenci Pepa Guardioly ještě inkasovat, jenže Diallo po samostatném úniku trefil pouze tyč a v nastaveném čase videorozhodčí odvolal gól z ofsajdu střídajícímu Mountovi.

United se v neúplné tabulce posunuli na čtvrté místo o skóre před Liverpool. Na městského rivala, který v lize po třech remízách už počtvrté za sebou nezvítězil, ztrácejí osm bodů.

