Michael Carrick v pozici trenéra Manchesteru United začal vítězně. Jeho svěřenci si v anglické fotbalové lize poradili s městským rivalem City 2:0. O třech bodech rozhodli ve druhém poločase, kdy se trefili Bryan Mbeumo a Patrick Dorgu. United zvítězili po třech remízách. Naopak City čekají na plný bodový příděl již čtyři zápasy.
Manchester United s novým trenérem přehrál v městském derby City
Carrick převzal mužstvo ve čtvrtek po Darrenu Fletcherovi, který dočasně nahradil odvolaného Rúbena Amorima, a měl by United vést minimálně do konce sezony. Jeho svěřenci mohli jít v šlágru do vedení už po třech minutách, jenže stoper Maguire hlavičkoval po rohovém kopu Fernandese jen do břevna. V dalším průběhu prvního poločasu Rudým ďáblům rozhodčí neuznali dva góly kvůli těsným ofsajdům.
V 65. minutě se ale trefil kamerunský navrátilec z afrického šampionátu Mbeumo, který po přihrávce Fernandese úspěšně zakončil rychlý protiútok. O jedenáct minut později využil přízemní centr střídajícího Cunhy Dán Dorgu a s přispěním tyče zvýšil.
Manchester City v zápase častěji držel míč na kopačkách, ale výrazné brankové příležitosti si nevypracoval. V závěru mohli svěřenci Pepa Guardioly ještě inkasovat, jenže Diallo po samostatném úniku trefil pouze tyč a v nastaveném čase videorozhodčí odvolal gól z ofsajdu střídajícímu Mountovi.
United se v neúplné tabulce posunuli na čtvrté místo o skóre před Liverpool. Na městského rivala, který v lize po třech remízách už počtvrté za sebou nezvítězil, ztrácejí osm bodů.