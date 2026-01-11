Fotbal

Jurásek dal první branku v dresu Norwiche a pomohl týmu k pohárové výhře


před 4 hhodinami|Zdroj: ČTK

Téměř přesně před rokem přestoupil Matěj Jurásek z pražské Slavie do Norwiche a výročí oslavil první brankou. Dvaadvacetiletý český reprezentant se dočkal v 19. zápase. Druholigový tým zvítězil v utkání 3. kola Anglického poháru nad účastníkem čtvrté ligy Walsallem 5:1.

Jurásek otevřel skóre v 15. minutě, když zamířil přesně střelou uvnitř pokutového území. Hlavním strůjcem vítězství domácího týmu byl jednadvacetiletý anglický útočník Jovon Makama, který nastřílel hattrick. Jurásek odehrál 75 minut.

West Ham doma v londýnském derby porazil druholigový Queens Park Rangers 2:1 po prodloužení. Tomáš Souček do hry naskočil v 70. minutě, pět minut po vyrovnávací brance hostujícího Koného.

Kladiváře předtím poslal do vedení Summerville a o jejich postupu do 4. kola rozhodl Castellanos. Argentinský útočník je čerstvou posilou West Hamu, kam přišel před týdnem z Lazia Řím a dnes vstřelil svou první branku v novém působišti.

Manchester United prohrál doma s Brightonem 1:2 a stejně jako s Ligovým pohárem se rozloučil hned po prvním zápase. Rudí ďáblové nezvítězili ani ve druhém duelu po propuštění trenéra Rúbena Amorima a vyhráli jen jedno z posledních sedmi utkání.

O góly Brightonu se postarali Gruda a odchovanec Manchesteru United Welbeck. Koncovku zdramatizoval kontaktní brankou Slovinec Šeško, ale krátce nato viděl jeho spoluhráč Lacey dvě žluté karty v rychlém sledu a výrazně tak otupil závěrečný tlak United.

