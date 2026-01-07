City i United remizovali už potřetí za sebou. Výhry se nedočkala ani Aston Villa

Fotbalisté City i United v anglické lize opět ztratili, navíc oba kluby z Manchesteru uhrály už potřetí za sebou remízu: City v 21. kole s Brightonem 1:1, "Rudí ďáblové" se po odvolání trenéra Rúbena Amorima rozešli se sestupem ohroženým Burnley s výsledkem 2:2. Výhry se nedočkala ani třetí Aston Villa. Na hřišti Crystal Palace hrála bez branek, a vedoucí Arsenal si tak může před ní i City může vybudovat už osmibodový náskok, pokud ve čtvrtek porazí doma Liverpool.
City poslal ve 40. minutě do vedení z penalty Haaland, což byl pro něj už 150. gól za tento klub. Brighton vyrovnal po hodině hry: Mitoma na hranici vápna převzal Ayariho přihrávku z křídla a nízkou střelou do vzdálenějšího rohu překonal brankáře Donnarummu. Domácí si v závěru vypracovali velký tlak, ale na premiérovou výhru v roce 2026 nakonec nedosáhli.
United už bež Amorima k výhře nad Burnley nestačily ani dvě branky Slovince Šeška, jenž tak ukončil devítizápasový střelecký půst. O dělbu bodů se postaral domácí útočník Anthony. Hosté v závěru sahali po vítězství, Laceyho dělovka ale skončila jen na břevnu.
Wolverhampton nedokázal zvítězit na hřišti Evertonu, přestože v závěru dohrával proti devíti, a remizoval 1:1. Tým Ladislava Krejčího, jenž dnes odehrál 67 minut, poprvé v ligovém ročníku bodoval ve třech utkáních v řadě. O dělbu bodů se postaral osmnáctiletý útočník Mané, který v 69. minutě reagoval na trefu Keanea z prvního poločasu a navázal na minulý duel proti West Hamu, v němž si otevřel střelecké konto v Premier League.
V 83. minutě byl prvním vyloučeným na domácí straně obránce Keane, jehož o osm minut později doplnil anglický reprezentační kolega Grealish. Wolverhampton ale dvojnásobnou přesilu nezužitkoval a na záchranu mu v tabulce schází 14 bodů. Everton je dvanáctý.
Chelsea prohrála na hřišti Fulhamu 1:2 a na ligové vítězství čeká už pět kol. Dnes jí cestu k třem bodům výrazně zkomplikoval obránce Cucurella, jenž jako poslední hráč už v 22. minutě stáhl Wilsona a viděl červenou kartu. Domácí přesilovku využili až v 55. minutě díky Jiménezovi, "Blues" ale o 17 minut později srovnali zásluhou Delapa. Dvaadvacetiletý útočník se za Chelsea prosadil v Premier League poprvé od letního přestupu z Ipswiche.
O triumfu Fulhamu definitivně rozhodl až Wilson, který si devět minut před koncem na hranici vápna našel odražený míč a překonal brankáře Sáncheze. Domácí opanovali derby s Chelsea na svém stadionu poprvé od ledna 2023.
Brentford potvrdil formu, zdolal Sunderland 3:0 a díky šestizápasové sérii bez prohry se vyšvihl na páté místo. O dva góly se postaral útočník Thiago, jenž v této sezoně dal už 16 branek a stanovil nový brazilský rekord v Premier League. Předstihl bývalého útočníka Liverpoolu Firmina, křídelníka Arsenalu Martinelliho a Cunhu - bývalého útočníka Wolverhamptonu, který od letošní sezony obléká dres Manchesteru United.
Leeds inkasoval od Barnese v 12. minutě závěrečného nastavení podlehl na hřišti Newcastlu 3:4 aprohrál poprvé po sedmi zápasech.
Výsledky 21. kola Premier League
Bournemouth – Tottenham 3:2 (22. Evanilson, 36. Kroupi, 90.+5 Semenyo – 5. Tel, 78. Palhinha), Brentford – Sunderland 3:0 (30. a 65. Thiago, 73. Jarmoljuk), Crystal Palace – Aston Villa 0:0, Everton – Wolverhampton 1:1 (17. Keane – 69. Mané), Fulham – Chelsea 2:1 (55. Jiménez, 81. Wilson – 72. Delap), Manchester City – Brighton 1:1 (40. Haaland – 60. Mitoma), Burnley – Manchester United 2:2 (13. vlastní Heaven, 66. Anthony – 50. a 60. Šeško), Newcastle – Leeds 4:3 (36. a 90.+12 Barnes, 54. Joelinton, 90.+1 Guimaraes z pen. – 32. a 79. Aaronson, 45.+5 Calvert-Lewin z pen.).