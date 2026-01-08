Fotbal

Arsenal podruhé v sezoně doma nevyhrál, dál ale vede o šest bodů


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Arsenal v této sezoně na svém stadionu dominoval ve 14 z 15 zápasů, body dosud ztratil jen zářijovou remízou s Manchesterem City.

Také tentokrát měl výraznou převahu, ale brazilského brankáře Alissona nedokázal překonat. Největší šanci měl ve 27. minutě na druhé straně severoirský obránce Bradley, jehož lob z dálky po Salibově nepovedené malé domů zastavilo až břevno.

Arsenal tak svému soupeři neoplatil srpnovou porážku 0:1 z Anfieldu. Obhájce titulu po nepovedeném startu už nabral dech a deset zápasů v řadě neprohrál. Po třech remízách za sebou však na čtvrtém místě na čelo tabulky ztrácí už 14 bodů.

Výsledky 21. kola Premier League

West Ham – Nottingham 1:2 (13. vlastní Murillo – 55. Domínguez, 89. Gibbs-White z pen.), Bournemouth – Tottenham 3:2 (22. Evanilson, 36. Kroupi, 90.+5 Semenyo – 5. Tel, 78. Palhinha), Brentford – Sunderland 3:0 (30. a 65. Thiago, 73. Jarmoljuk), Crystal Palace – Aston Villa 0:0, Everton – Wolverhampton 1:1 (17. Keane – 69. Mané), Fulham – Chelsea 2:1 (55. Jiménez, 81. Wilson – 72. Delap), Manchester City – Brighton 1:1 (40. Haaland – 60. Mitoma), Burnley – Manchester United 2:2 (13. vlastní Heaven, 66. Anthony – 50. a 60. Šeško), Newcastle – Leeds 4:3 (36. a 90.+12 Barnes, 54. Joelinton, 90.+1 Guimaraes z pen. – 32. a 79. Aaronson, 45.+5 Calvert-Lewin z pen.), Arsenal – Liverpool 0:0.

Související články

Souček: Jsme ve špatné pozici, ale budu věřit až do konce

7. 1. 2026

Souček: Jsme ve špatné pozici, ale budu věřit až do konce

City i United remizovali už potřetí za sebou. Výhry se nedočkala ani Aston Villa

7. 1. 2026

City i United remizovali už potřetí za sebou. Výhry se nedočkala ani Aston Villa
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.