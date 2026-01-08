Arsenal podruhé v sezoně doma nevyhrál, dál ale vede o šest bodů

Arsenal v této sezoně na svém stadionu dominoval ve 14 z 15 zápasů, body dosud ztratil jen zářijovou remízou s Manchesterem City.
Také tentokrát měl výraznou převahu, ale brazilského brankáře Alissona nedokázal překonat. Největší šanci měl ve 27. minutě na druhé straně severoirský obránce Bradley, jehož lob z dálky po Salibově nepovedené malé domů zastavilo až břevno.
Arsenal tak svému soupeři neoplatil srpnovou porážku 0:1 z Anfieldu. Obhájce titulu po nepovedeném startu už nabral dech a deset zápasů v řadě neprohrál. Po třech remízách za sebou však na čtvrtém místě na čelo tabulky ztrácí už 14 bodů.