Lídr anglické ligy Arsenal zvítězil 2:1 nad Chelsea a vede o pět bodů před druhým Manchesterem City, který má zápas k dobru. Fotbalisté Manchesteru United ve 28. kole triumfovali nad Crystal Palace po obratu 2:1. V tabulce se posunuli na třetí místo o skóre před Aston Villu, která v předehrávce nestačila 0:2 na Wolverhampton. Tottenham pod vedením nového kouče Igora Tudora nezvládl druhé londýnské derby po sobě a prohrál s Fulhamem 1:2.
Arsenal zdolal Chelsea, Manchester United otočil zápas s Crystal Palace
Vedoucí branku Arsenalu vstřelil stoper Saliba, k němuž míč poslal jeho kolega z obrany Gabriel po Sakově přetaženém centru z rohu. Chelsea vyrovnala v nastavení prvního poločasu, když Jamesův roh nešťastně prodloužil do vlastní branky Ekvádorec Hincapié. Vítěznou branku po změně stran vstřelil do třetice hlavou Nizozemec Timber.
Arsenal dal po rohových kopech v této sezoně anglické ligy už 16 gólů, čímž vyrovnal svůj rekord z ročníku 2023/24. Krátce po druhém gólu domácích obdržel dvě žluté karty v rozmezí tří minut hostující Neto a v oslabení už se Chelsea na vyrovnání nezmohla.
Pod vedením kouče Liama Roseniora prohrála v Premier League poprvé. Během měsíce a půl Rosenior na Arsenal nevyzrál ani na třetí pokus a po dvou vzájemných zápasech v semifinále Ligového poháru prohrál jeho tým i nyní.
Vítězný gól Manchesteru United dal Šeško
Do zápasu na Old Trafford vstoupili lépe hosté z Londýna, kteří se ujali vedení už ve 4. minutě. Na rohový kop Johnsona si naskočil stoper Lacroix a hlavou zamířil přesně k tyči. Klíčový moment přišel v 57. minutě, kdy byl střelec vedoucí branky vyloučen po faulu na unikajícího Cunhu na hranici vápna a kopala se penalta.
Úspěšný exekutor Bruno Fernandes vstřelil sedmý gól v sezoně a o osm minut později přidal třináctou asistenci v ročníku, kdy útočníku Šeškovi centroval na vítěznou branku. Slovinský reprezentant skóroval ve třetím zápase po sobě a má na kontě osm gólů v Premier League od letního přestupu z Lipska.
Tottenham padl s Fulhamem
Tottenham zůstává jediným týmem, který v lize od začátku roku 2026 nezvítězil. Kohouti nevyhráli v desátém ligovém duelu po sobě a vyrovnali tím negativní klubový rekord ze sezony 1993/94. Vítězství Fulhamu zajistil Wilson, který ho v 7. minutě poslal do vedení a ve 34. minutě asistoval při trefě Iwobiho zpoza vápna.
Od začátku prosince se Wilson podílel na 12 gólech Fulhamu. Za toto období má v Premier League podíl na více brankách jen kanonýr Haaland z Manchesteru City. Fulham se posunul na deváté místo tabulky. Tottenham je šestnáctý se čtyřbodovým náskokem na sestupové pásmo.
Brighton porazil Nottingham
Brighton zvítězil 2:1 nad Nottinghamem. Druhé vítězství za sebou mu zajistil desátým gólem v sezoně útočník Welbeck, který se trefil i minulý víkend do sítě Brentfordu.
Nottingham pod vedením nového trenéra Vítora Pereiry prohrál i ve druhém ligovém duelu po sobě a na vítězství čeká už pět kol. V tabulce je na 17. místě s dvoubodovým náskokem na West Ham, který už se nacházejí v pásmu sestupu. Brighton je jedenáctý.
Výsledky 28. kola anglické fotbalové ligy
