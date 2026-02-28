Tomáš Souček v anglické lize dal gól Liverpoolu a vylepšil svůj dva týdny starý český rekord na 40 branek v soutěži. West Ham ale zápas 28. kola na hřišti úřadujícího šampiona prohrál 2:5. Sestupem ohrožené Burnley dohnalo tříbrankové manko proti Brentfordu, ve druhém poločase ale videorozhodčí domácím odvolal dva góly a nakonec prohráli 3:4. Manchester City zvítězil na hřišti Leedsu 1:0 a za vedoucím Arsenalem zaostává o dva body.
Součkův gól nezabránil vysoké prohře West Hamu s Liverpoolem 2:5
Liverpool už v poločase vedl o tři branky zásluhou Ekitikého, van Dijka a Mac Allistera. Souček si na začátku druhé půle naběhl na přízemní centr dalšího bývalého slávisty Dioufa a vykřesal hostům naději. V 70. minutě zvýšil Gakpo, ale West Ham se o pět minut později trefou Castellanose opět pokusil o vzdor. V 82. minutě si ale obránce Disasi srazil do vlastní sítě centr Frimponga.
Liverpool zvítězil potřetí v řadě a na pátém místě si vybudoval tříbodový náskok na Chelsea, jež v neděli nastoupí na hřišti vedoucího Arsenalu. West Ham prohrál po třech zápasech a na příčky zaručující záchranu ztrácí dva body.
Brentford si vybudoval náskok brankami Damsgaarda, Schadeho a Thiaga, jenž se prosadil poosmnácté v sezoně a dál pronásleduje Haalanda z Manchesteru City (22). Domácí snížili ještě před pauzou díky vlastní trefě Kayodeho a ještě před uplynutím hodiny hry zařídili nerozhodný stav Anthony a Flemming.
Nizozemský záložník dostal v 78. minutě míč do branky znovu, ale videorozhodčí gól neuznal kvůli ofsajdu. Místo toho se radovali hosté, protože v nastavení se podruhé prosadil dánský záložník Damsgaard. Předposlední tým tabulky se pak ještě znovu radoval z vyrovnání, jenže Barnesův gól tentokrát neplatil kvůli hře rukou. Burnley dělí od záchrany stále osm bodů, Brentford má pětibodové manko na poslední pohárovou příčku.
Leeds měl proti Manchesteru City v první půli lepší šance, opakovaně v nich ale neuspěl nejlepší týmový střelec Calvert-Lewin. V nastavení první půle se naopak na druhé straně prosadil křídelník Semenyo, jenž zužitkoval prudký centr Ajt-Núrího. Citizens vyhráli popáté z posledních šesti ligových zápasů i přesto, že jim chyběl nejlepší střelec Haaland. Podle trenéra Pepa Guardioly jej do zápasu nepustilo drobné zranění z tréninku. Leeds má šestibodový náskok na sestupové pásmo.
Newcastle doma proti Evertonu dvakrát vyrovnal, ale nakonec prohrál 2:3 a bez bodů zůstal počtvrté za posledních pět kol. Hosté uspěli po dvou porážkách.
Výsledky 28. kola anglické fotbalové ligy
Wolverhampton – Aston Villa 2:0 (61. J. Gomes, 90.+8 R. Gomes)
Bournemouth – Sunderland 1:1 (64. Evanilson - 18. Mayenda)
Burnley – Brentford 3:4 (45.+3 vlastní Kayode, 47. Anthony, 60. Flemming – 9. a 90.+3 Damsgaard, 25. Thiago, 34. Schade)
Liverpool – West Ham 5:2 (5. Ekitiké, 24. Van Dijk, 43. Mac Allister, 70. Gakpo, 83. vlastní Disasi – 49. Souček, 75. Castellanos)
Newcastle – Everton 2:3 (32. Ramsey, 82. Murphy – 19. Branthwaite, 34. Beto, 83. Barry)
Leeds – Manchester City 0:1 (45.+2 Semenyo).