Fotbalisté Wolverhamptonu vybojovali v Premier League druhé vítězství v sezoně. Poslední tým tabulky nečekaně zdolal třetí Aston Villu 2:0 a tříbodovým ziskem si zajistil, že se nezapíše do historie jako nejhorší tým soutěže.
Wolverhampton porazil Aston Villu a unikl nezáviděníhodnému rekordu
Wolves se museli v zápase obejít bez obránce Ladislava Krejčího, který pyká za červenou kartu z minulého kola. Na kontě nyní mají 13 bodů z 29 zápasů a dostali se přes smutný rekord fotbalistů Derby County, kteří v sezoně 2007/08 nasbírali jen jedenáct bodů.
Wolverhampton se dočkal výhry poprvé od 3. ledna, kdy naplno bodoval proti West Hamu. Domácí poslal do vedení po hodině hry svou první trefou v sezoně Brazilec Joao Gomes. V osmé minutě nastavení se pak prosadil i jeho portugalský jmenovec Rodrigo Gomes, který jen pět minut předtím přišel na hřiště jako střídající hráč.
Výsledky 28. kola anglické fotbalové ligy
Wolverhampton – Aston Villa 2:0 (61. J. Gomes, 90.+8 R. Gomes)