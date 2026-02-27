Fotbal

Wolverhampton porazil Aston Villu a unikl nezáviděníhodnému rekordu


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Fotbalisté Wolverhamptonu vybojovali v Premier League druhé vítězství v sezoně. Poslední tým tabulky nečekaně zdolal třetí Aston Villu 2:0 a tříbodovým ziskem si zajistil, že se nezapíše do historie jako nejhorší tým soutěže.

Wolves se museli v zápase obejít bez obránce Ladislava Krejčího, který pyká za červenou kartu z minulého kola. Na kontě nyní mají 13 bodů z 29 zápasů a dostali se přes smutný rekord fotbalistů Derby County, kteří v sezoně 2007/08 nasbírali jen jedenáct bodů.

Wolverhampton se dočkal výhry poprvé od 3. ledna, kdy naplno bodoval proti West Hamu. Domácí poslal do vedení po hodině hry svou první trefou v sezoně Brazilec Joao Gomes. V osmé minutě nastavení se pak prosadil i jeho portugalský jmenovec Rodrigo Gomes, který jen pět minut předtím přišel na hřiště jako střídající hráč.

Výsledky 28. kola anglické fotbalové ligy

Wolverhampton – Aston Villa 2:0 (61. J. Gomes, 90.+8 R. Gomes)

Čtěte také

Rudí ďáblové porazili Everton a upevnili si čtvrté místo v tabulce

23. 2. 2026

Rudí ďáblové porazili Everton a upevnili si čtvrté místo v tabulce
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.