Rudí ďáblové porazili Everton a upevnili si čtvrté místo v tabulce


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Manchester United si vítězstvím 1:0 na hřišti Evertonu upevnil čtvrté místo v tabulce Premier League. Jediný gól dal střídající Benjamin Šeško.

Slovinský útočník, který přestoupil loni v srpnu z Lipska za téměř dvě miliardy korun, v 71. minutě zakončil rychlou akci další letní posily Kamerunce Bryana Mbeuma.

Dvaadvacetiletý Šeško, jenž přišel na hřiště v 58. minutě, potvrdil výtečnou střeleckou formu. Za poslední čtyři ligové zápasy se trefil třikrát. V tomto kalendářním roce nastřílel v lize a poháru už šest branek.

Manchester United vyhrál v Premier League pět z uplynulých šesti utkání a pod vedením dočasného kouče Michaela Carricka získal 16 bodů z 18 možných. Po 27. kole odskočil páté Chelsea na rozdíl tří bodů. Stejně daleko má k třetí Aston Ville, která v sobotu stejně jako blues jen remizovala.

