Česká fotbalová reprezentace do 21 let se na mistrovství Evropy 2027 v Srbsku a Albánii utká ve skupině C s Portugalskem, Řeckem a Chorvatskem, rozhodl slavnostní los v Bělehradě. Tým kouče Michala Bílka byl nasazen do čtvrtého koše a měl jistotu, že nenarazí na Belgii a ani jednu z pořadatelských zemí. Šampionát se uskuteční od 16. června do 3. července.
Lvíčata si účast na Euru zajistila v úspěšné baráži s Tureckem. Po vítězství 1:0 v Rize remizovala v domácí odvetě v Hradci Králové 1:1 a oslavila postup na čtvrté mistrovství Evropy po sobě. Český tým bude usilovat o vylepšení výsledků z předchozích tří účastí, při kterých vždy skončil v základní skupině.
Skupinu A tvoří Srbsko, Polsko, Anglie a Francie. Ve skupině B na sebe narazí Albánie, Španělsko, Itálie a Finsko. Do skupiny D los svedl Norsko, Belgii, Německo a Nizozemsko. Z každé ze čtyř skupin postoupí dva týmy do čtvrtfinále, od kterého se bude pokračovat vyřazovacím způsobem až do finále.
Bílkův tým své zápasy ve skupině odehraje v Srbsku. Na úvod se utká ve čtvrtek 17. června s Portugalskem. O tři dny později vyzve Řecko a na závěr nastoupí proti Chorvatsku. Všechny zápasy ve skupině odehrají Češi ve městě Loznica. Stadion s kapacitou 8030 míst byl otevřen v roce 2023, místní tým FK Loznica na něm hraje druhou nejvyšší srbskou soutěž.
Úvodní duel bude reprízou vzájemných zápasů z kvalifikační skupiny, kterou Portugalsko ovládlo. Před rokem v listopadu s ním lvíčata v Hradci Králové remizovala 0:0. Letos v říjnu pak venku v Leirii prohrála 0:2, když už bylo o pořadí ve skupině rozhodnuto.
„Postoupili jsme mezi nejlepších šestnáct týmů, takže bylo jasné, že se dostaneme do těžké skupiny, což se potvrdilo. Jasným favoritem je Portugalsko, se kterým máme zkušenost a odehráli jsme s ním zápasy v kvalifikaci. Kvalita je obrovská. Pak si myslím, že tam jsou tři týmy, které budou bojovat o druhé postupové místo,“ uvedl trenér Bílek po losu v Bělehradu.
„Myslím, že ze všech skupin je tahle varianta příznivá. Výhoda je, že už jsme hráli s Portugalskem, můžeme se na ně lépe připravit. Ale jedná se samozřejmě v každé skupině o velmi kvalitní soupeře. Budeme chtít na turnaji odevzdat absolutně všechno a postoupit ze skupiny, to je náš cíl,“ uvedl kapitán mužstva Matěj Šín.
Proti Řecku hrála jednadvacítka naposledy v kvalifikaci o postup na ME v roce 2021. Tehdy Češi doma v Karviné remizovali 1:1 a v Athénách vyhráli 2:0. Ve stejné kvalifikaci hráli také s Chorvatskem. Nejprve venku zvítězili 2:1, v domácím utkání o necelý rok později remizovali 0:0.
Dalšími pořadatelskými městy jsou Bělehrad, Bačka Topola, Leskovac, Tirana, Skadar a Elbasan. Na losu se podílel také útočník Bekim Balaj. Ambasador turnaje za Albánii v letech 2012 až 2015 působil v české lize, hrál za Spartu a Slavii.
Skupinu A tvoří Srbsko, Polsko, Anglie a Francie. Ve skupině B na sebe narazí Albánie, Španělsko, Itálie a Finsko. Do skupiny D los svedl Norsko, Belgii, Německo a Nizozemsko. Z každé ze čtyř skupin postoupí dva týmy do čtvrtfinále, od kterého se bude pokračovat vyřazovacím způsobem až do finále.