Trenér Michal Bílek si postupem s fotbalovou reprezentací do 21 let na mistrovství Evropy 2027 splnil osobní cíl. Na tiskové konferenci po barážové odvetě s Tureckem přiznal, že se mu pořádně ulevilo. K úspěchu mu osobně pogratuloval i španělský trenér české seniorské reprezentace Santi Denia.
Lvíčata v pátečním utkání zvítězila v Turecku 1:0, v odvetě play-off kvalifikace v Hradci Králové se ale na postup nadřela. Od 35. minuty sice zásluhou Víta Škrkoně vedla, jenže v 81. minutě vyrovnal Emirhan Ilkhan a Turci se hnali za prodloužením. Bílkův výběr však postupovou remízu 1:1 udržel.
„Vždycky když důležitý zápas skončí ve váš prospěch, jsou pocity nádherné. Před utkáním jsme věděli, že se rozhoduje o všem: buď budeme mít všechno, nebo nic. Chtěli jsme postoupit na mistrovství Evropy a to se nám podařilo. Když pak kolem sebe vidíte euforii realizačního týmu, vedení fotbalového svazu i hráčů, kteří se objímají a mají obrovskou radost, jsou to přesně ty momenty, které chce člověk zažívat,“ popsal Bílek.
Se seniorskou českou reprezentací se na mistrovství Evropy 2012 probojoval do čtvrtfinále. Nyní se na závěrečném turnaji představí s mladíky. „Když jsem do této funkce nastupoval, říkal jsem, že mi v trenérské kariéře chybí postup na mistrovství Evropy s jednadvacítkou. Byl to můj osobní cíl, i když samozřejmě nejdůležitější bylo splnit to, co jsme si stanovili jako tým. Těší mě, že se znovu podívám na mistrovství Evropy, tentokrát s jednadvacítkou. Osobní cíl, který jsem si dal, se tedy splnil,“ uvedl jednašedesátiletý kouč.
Postup nehodlá divoce slavit. „V mém věku už asi nějaké velké skotačení nepřipadá v úvahu. Pocit úlevy je ale obrovský. Největší nervy jsem samozřejmě prožíval během zápasu. Když napětí opadlo, převládla radost z toho, že jsme dokázali zvládnout tak těžké utkání. Soupeř byl ve druhém poločase jednoznačně lepší a o to víc si postupu cením,“ řekl Bílek.
Krátce po závěrečném hvizdu mluvil s Deniou. „Samozřejmě mi trenér áčka gratuloval. Jsme v kontaktu, a když se potkáváme na Strahově, bavíme se podle potřeby. Měl upřímnou radost, což mě potěšilo. Bylo příjemné, že tady byl nejen on, ale také jeho kolegové, kteří nám přijeli fandit,“ ocenil Bílek.
Jeho výběr nejen v odvetě zachránil několika zákroky gólman Olomouce Koutný. „Myslím si, že Koudy je psychicky velmi silný. Neúspěch, který tady zažil s klubem (nedávný debakl Sigmy 0:5 v Hradci), dokázal hodit za hlavu a na utkání se maximálně koncentroval. Chytá výborně a znovu potvrdil své obrovské kvality. Především ve druhém poločase nás v několika situacích výrazně podržel,“ konstatoval bývalý hráč a trenér pražské Sparty.
Jednadvacítka neprohrála v Hradci Králové ani na sedmý pokus. „Poděkování si zaslouží také fanoušci, kteří přišli navzdory špatnému počasí a vytvořili skvělou atmosféru. Hrajeme tady velmi rádi, máme zde dobré výsledky a vždycky se sem budeme rádi vracet,“ řekl Bílek.