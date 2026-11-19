Lvíčata obstála v odvetě play-off s Tureckem a po remíze 1:1 a předchozí výhře na půdě soupeře 1:0 postoupila na mistrovství Evropy hráčů do 21 let, které se odehraje v příštím roce na přelomu června a července v Albánii a Srbsku. Jan Kameník, jeden z asistentů hlavního trenéra Michala Bílka, hodnotí cestu na Euro, rezervy výběru i spolupráci v realizačním týmu.
Jednadvacítka pod vedením kouče Bílka prožila povedenou kvalifikaci zejména z pohledu defenzivy. V deseti zápasech inkasovala pouze šestkrát a pohlídala si druhé místo za bezkonkurenčním Portugalskem. Lvíčata si tak zahrají na malém Euru počtvrté v řadě.
Podle Kameníka těžili reprezentanti do 21 let z dobrého vstupu do kvalifikační skupiny v podobě dvou výher proti Skotsku a Gibraltaru. „Úvod kvalifikace nám vyšel. Byli jsme schopni velmi dobře zvládnout utkání doma s Ázerbájdžánem. Kaňkou bylo utkání v Bulharsku, které jsme prohráli a kde výkon z naší strany nebyl dobrý,“ říká.
„Nicméně kvalifikací jsme šli dál. Dokázali jsme odehrát velmi dobré utkání s Portugalskem, které bylo jednoznačně nejsilnějším týmem ve skupině. V závěru utkání jsme sahali po vítězství, nicméně bod měl svou váhu. Je potřeba připomenout závěr kvalifikace, kdy jsme museli zvládnout zápas doma s Bulharskem. Vyhráli jsme ho v Hradci Králové 1:0 a tím pádem jsme si vysloužili místo pro baráž,“ bilancuje Kameník cestu do play-off.
Bílkovi svěřenci poté zvládli úvodní duel v Turecku i přes nehostinnou atmosféru. „Ustáli to velmi dobře. Nabádali jsme je prakticky celou dobu, aby se nenechali nikým a ničím vyprovokovat. Kluci se soustředili na svůj výkon a nakonec to mohlo být rozhodující,“ vrací se Kameník k prvnímu souboji, po kterém si čeští mladíci odvezli nadějný náskok.
Možná ještě vyhrocenější atmosféra ale panovala v domácí odvetě v Hradci Králové. „Některé reakce byly velmi emotivní a velmi bouřlivé. Byla to ale spíš starost Turecka, my jsme se soustředili spíš na výkon a na to, jak hráče dovést k tomu, abychom přes Turecko postoupili,“ dodává k druhému zápasu, v němž stačila českým reprezentantům k postupu i konečná remíza.
I přes postup na šampionát však není realizační tým se vším spokojen. „Určitě vnímáme rezervy v naší hře, v níž se chceme dál posouvat. V některých utkáních jsme možná zbytečně lacině ztráceli míče, nedokázali jsme úplně proměnit šance, které jsme si vytvářeli, tak, abychom zápasy dovedli do výraznějšího rozdílu. Máme svoje rezervy, na kterých chceme dál pracovat, a chceme se dál zlepšovat,“ tvrdí.
Postup jednadvacítky na Euro a další úspěch Michala Bílka hodnotil také Fotbal fokus podcast:
Kameník si pochvaluje také samotnou spolupráci se svými kolegy. „Realizační tým funguje. Řekl bych, že se potkala skvělá parta lidí a samozřejmě také odborníků, kteří svou práci dělají s nadšením a mají ji rádi. Věnujeme se tomu opravdu hodně a i lidé, kteří k nám přijíždějí z klubů – zdravotní personál, asistenti a všichni dokola –, jsou výborně nastaveni. Panuje mezi námi opravdu dobrá pracovní atmosféra,“ hodnotí kooperaci v rámci vedení týmu.
Realizační tým však nezahálí ani po postupu. „Příští týden letíme do Bělehradu na losování Eura a na to, abychom se seznámili s prostředím, které nás čeká. Pakliže nás vylosují do Srbska, tak budeme mít možnost vidět zázemí, tréninkové plochy a prostředí, ve kterém se budeme pohybovat. Pokud se budeme pohybovat v Albánii, tak nás čeká během prosince ještě jedna inspekční cesta,“ dodává Kameník k dalšímu programu.